Обшуки, напад та справа про боєприпаси: Пашинський висловився про скандал навколо "Української бронетехніки"

Депутат вимагає перевірки обставин розслідування

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В Україні спалахнув скандал навколо оборонного підприємства "Українська бронетехніка" після інциденту, який стався під час слідчих дій. Як стверджується, одного з керівників компанії могли застосувати фізичну силу.

Депутат від партії "Народний Фронт" Сергій Пашинський на своїй сторінці у Facebook пише, що причиною стали нібито неякісні боєприпаси до гранатометів від чеського виробника, які вже поставлені Збройним силам України.

"Сьогодні відбулася безпрецедентна подія, коли, прикриваючись фейковою кримінальною справою про поставки нібито неякісної продукції Збройним силам України, було застосовано фізичне насильство до першого заступника директора найбільшого оборонного підприємства України — "Української бронетехніки". За начебто неякісні боєприпаси до гранатометів від чеського виробника, яких уже поставлено Збройним силам України десятки тисяч штук і щодо яких не було жодних нарікань", — пише він.

Пашинський зазначає, що державний замовник – Агентство оборонних закупівель – нібито не оформив рекламацію, як це передбачено чинним законодавством.

"Хочу зазначити, що цей контракт складає лише 0,2% від усієї продукції, яку "Українська бронетехніка" поставила Збройним силам України. І застосування фізичного насильства не можна пояснити нічим іншим, окрім як свідомою або несвідомою спробою заблокувати постачання боєприпасів на десятки мільярдів гривень", — зазначив депутат.

За словами Пашинського, він звернувся до Генерального прокурора України Руслана Кравченка, до ТВО Голови Служби безпеки України Євгена Хмари та до першого заступника Голови Служби безпеки України Олександра Поклада з проханням притягнути до відповідальності порушників і розібратися, на яких підставах було порушено кримінальну справу.

Пост Сергія Пашинського

Офіційна заява від "Української бронетехніки"

На сторінці підприємства у Facebook було опубліковано пост, в якому повідомляється, що вранці 9 липня під час обшуків правоохоронці нібито побили у власному будинку першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

У компанії вважають, що кримінальна справа є сфальсифікованою та спрямована на тиск на одне з найбільших приватних оборонних підприємств України.

"Так, в лютому 2026 року ДП "АОЗ" на підставі першочергової потреби Генерального штабу України було оголошено процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26, або їх аналогів. До зазначеної процедури було подано пропозиції близько 20 різних постачальників, серед яких була пропозиція і ТОВ "Українська бронетехніка". Пропозиція ТОВ "Українська бронетехніка" містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm. Кожен з яких фактично є аналогом до РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26, і до цього всі ці типи гранатометів успішно постачались ТОВ "Українська бронетехніка" Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій", — йдеться у повідомленні.

У компанії сказали, що з метою економії бюджетних коштів ДП "АОЗ" двічі проводило запити на зниження цін від потенційних постачальників, і ТОВ "Українська бронетехніка" обидва рази після проведення відповідних переговорів із заводами-виробниками зазначених гранатометів зменшувало свою пропозицію щодо кожного з видів гранатометів. У результаті Агентство оборонних закупівель обрало найдешевший варіант — гранатомети РПГ-75М чеського виробництва компанії Zeveta ammunition.

"В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року Українська бронетехніка передала визначеному ДП "АОЗ" вантажоодержувачу, а в червні 2026 в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад. Слід зазначити, що до сих пір, ці гранатомети остаточно не прийняті ДП "АОЗ" проте жодних рекламацій від Замовника отримано не було. В той же час співробітниками СБУ фактично фальшується інформація про гранатомети та організовуються "карманні" експертизи щоби довести нібито "бракованість" гранатометів", — кажуть в "Українській бронетехніці".

У компанії заявляють, що правоохоронці намагаються довести несправність гранатометів за допомогою експертиз, при цьому не враховують, що зброя надійшла безпосередньо від виробника.

Підприємство закликало Офіс генерального прокурора перевірити законність відкриття кримінальної справи та дії правоохоронців.

Пост "Української бронетехніки"