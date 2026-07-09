Обыски, нападение и дело о боеприпасах: Пашинский высказался о скандале вокруг "Украинской бронетехники"

Депутат требует проверки обстоятельств расследования

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В Украине разгорелся скандал вокруг оборонного предприятия "Украинская бронетехника" после инцидента, который произошел во время следственных действий. Как утверждается, к одному из руководителей компании могли применить физическую силу.

Депутат от партии "Народный Фронт" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook пишет, что причиной стали якобы некачественные боеприпасы к гранатометам от чешского производителя, которые уже поставлены Вооруженным силам Украины.

"Сегодня произошло беспрецедентное событие, когда, прикрываясь фейковым уголовным делом о поставках якобы некачественной продукции Вооруженным силам Украины, было применено физическое насилие к первому заместителю директора крупнейшего оборонного предприятия Украины — "Украинской бронетехнике". За вроде бы некачественные боеприпасы к гранатометам от чешского производителя, которые уже поставлены Вооруженным силам Украины десятки тысяч штук и по которым не было никаких нареканий", — пишет он.

Пашинский указывает, что государственный заказчик – Агентство оборонных закупок – якобы не оформил рекламацию, как это предусмотрено действующим законодательством.

"Хочу отметить, что этот контракт составляет всего 0,2% всей продукции, которую "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным силам Украины. И применение физического насилия нельзя объяснить ничем иным, кроме сознательной или бессознательной попыткой заблокировать поставки боеприпасов на десятки миллиардов гривен", — отметил депутат.

По словам Пашинского, он обратился к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко, к временно исполняющему обязанности Председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре и к первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Александру Покладу с просьбой привлечь к ответственности нарушителей и разобраться, на каких основаниях было возбуждено данное уголовное дело.

Пост Сергея Пашинского

Официальное заявление от "Украинской бронетехники"

На странице предприятия в Facebook был опубликован пост, в котором сообщается, что утром 9 июля в ходе обысков правоохранители якобы избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

В компании считают, что уголовное дело является сфальсифицированным и направлено на давление на одно из крупнейших частных оборонных предприятий Украины.

"Так, в феврале 2026 года ГП "АОЗ" на основании первоочередной потребности Генерального штаба Украины была объявлена ​​процедура закупки реактивных противотанковых гранат (одноразовые гранатометы) типа РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26 или их аналогов. В указанную процедуру были представлены предложения около 20 различных поставщиков, среди которых было предложение и ООО "Украинская бронетехника". Предложение ООО "Украинская бронетехника" содержало различные аналоги одноразовых гранатометов по выбору заказчика, в частности Bulspike-AT (противотанковый), Bulspike-TB (термобарический), РПГ-75М и RTG68mm. Каждый из которых фактически является аналогом РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, и до этого все эти типы гранатометов успешно поставлялись ООО "Украинская бронетехника" Силам безопасности и обороны тысячами без рекламаций", — говорится в сообщении.

В компании сказали, что в целях экономии бюджетных средств ГП "АОЗ" дважды проводило запросы на снижение цен от потенциальных поставщиков, и ООО "Украинская бронетехника" оба раза после проведения соответствующих переговоров с заводами-производителями указанных гранатометов уменьшало свое предложение по каждому из видов гранатометов. В итоге Агентство оборонных закупок выбрало самый дешёвый вариант — гранатомёты РПГ-75М чешского производства компании Zeveta ammunition.

"В рамках реализации заключенного контракта на поставку гранатометов в мае 2026 года Украинская бронетехника передала определенному ГП "АОЗ" грузополучателю, а в июне 2026 года в полном объеме выполнила свои контрактные обязательства и полностью поставила продукцию на определенный склад. Следует отметить, что до сих пор эти гранатометы окончательно не приняты ГП "АОЗ", однако никаких рекламаций от Заказчика получено не было. В то же время сотрудниками СБУ фактически фальсифицируется информация о гранатометах и ​​организуются "кишечные" экспертизы, чтобы доказать якобы "бракованность" гранатометов", — говорят в "Украинской бронетехнике".

В компании заявляют, что правоохранители пытаются доказать неисправность гранатомётов с помощью экспертиз, при этом не учитывают, что оружие поступило напрямую от производителя.

Предприятие призвало Офис генерального прокурора проверить законность открытия уголовного дела и действия правоохранителей.

Пост "Украинской бронетехники"