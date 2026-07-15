Федоров - все? Стало відомо, які перестановки в уряді готує Зеленський

Зʼявився великий перелік змін

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У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч з нардепами партії "Слуга народу". Серед тем, які обговорювали, були й перестановки в уряді. Як стало відомо, нинішній глава Міноборони не втримає посаду.

Про це "Телеграфу" повідомили у керівництві фракції.

Тим часом на заміну Михайлу Федорову главою оборонного відомства стане нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Щодо подальшої долі поки що міністра оборони, то війн, скоріше за все, піде з Кабміну зовсім. Також є варіант, що Федоров стане радником президента.

Замість Тараса Качки віцепремʼєром з європейської інтеграції стане постійний представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов. Натомість Качка обійме нинішню посаду Ченцова.

Андрій Сибіга збереже пост очільника МЗС.

Зауважимо, що тим часом нардеп Ярослав Железняк публікує наступний список перестановок:

Премʼєр — Сергій Корецький

Міністерство соціальної політики — Денис Улютін або Дарина Марчак

Міністерство у справах ветеранів та ВПО — Віталій Кім

Перший віце-Міненерго — Денис Шмигаль

Віцепремʼєр по культурі — Тетяна Бережна

Міністр фінансів — Сергій Марченко

МОЗ — Віктор Ляшко

Мінспорту — Матвій Бідний

МЗС — Андрій Сибіга

МОН замість Оксена Лісового буде Андрій Бутенко

Міністром юстиції стане Денис Маслов

Главою мінцифри — Оксана Ферчук

Главою МВС — Іван Вигівський

Міністерство ресурсів розділять на:

Міністерство економіки та екології Олександр Кравченко

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький

Мінвідновлення — Олексій Кулеба покидає уряд, а міністерство розділять:

Мінрегіонів — Віталій Безгін

Мінінфраструктури — Микола Калашник (глава КОДА)

Чому звільняють Федорова

За словами Железняка, Зеленський нібито зауважив, що Федоров провалив реформу ТЦК. Тим часом "Суспільне", посилаючись на власні джерела пише, що на зустрічі із фракцією президент пояснив звільнення глави МО тим, що у нього "непереборні протиріччя із головнокомандувачем Сирським".

"Президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", — пишуть РБК-Україна.

Журналісти додають, що президент сказав, що "по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського", але зараз цього зробити не можна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні може з'явитись нове міністерство, яке представлятиме величезний прошарок суспільства внутрішньо переміщених осіб (ВПО).