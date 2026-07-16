Зеленський розповів про подальшу долю Федорова та відреагував на протести

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Президент України Володимир Зеленський висловився про протести, які сьогодні відбулися на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова.

"Ми боремося за свободу та демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно, — сказав він.

Також глава держави зазначив, що можливість відкрито висловлювати свою позицію навіть під час війни показує, що Україна залишається демократичною державою.

Він сказав, що частина питань не може обговорюватись публічно через війну:

"У нас немає секретів від суспільства. Є секрети від росіян".

Також він висловився про Михайла Федорова і сказав, що той залишиться в його команді, проте в якому саме статусі буде оголошено пізніше.

При цьому він підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським.

"Президент під час війни не повинен обирати у такій ситуації. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю", — додав президент.

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