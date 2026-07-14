Куди Свириденко піде після відставки: названі 5 варіантів

Серед варіантів — Офіс президента, уряд, інвестиції та міжнародні переговори

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Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попередньо не прийняла пропозицію очолити посольство України у США. Наразі офіційної інформації про відмову немає.

Джерела "Суспільного" в політичних колах повідомляють, що вона не розглядає для себе таку можливість. "Телеграф" запитав у трьох програм штучного інтелекту Gemini, ChatGPT та Claude, які посади може отримати Свириденко:

Уповноважена (координаторка) з питань стратегічного партнерства зі США чи ЄС Керівництво напрямком відбудови та залучення інвестицій Робота в Офісі президента (радниця Зеленського, заступниця керівника ОП) Робота у профільних координаційних радах та держструктурах щодо комунікацій з бізнесом, інвестпроєктів, у наглядових радах. Посада в новому уряді (віцепрем'єрка, міністерка економічного блоку).

Робота з ключовим партнером — не тільки бути послом

На думку Gemini, Свириденко може працювати не тільки послом в США — пропозиція президента "очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером" може стосуватися новоствореної чи спеціальної посади. Зокрема це може бути уповноважена з питань стратегічного партнерства з США чи Європою або ж керівництво напрямком відбудови та залучення інвестицій, наприклад у міжнародному фонді. ШІ наголошує — Свириденко має досвід роботи з міжнародними донорами та макрофінансовою допомогою.

Інший напрямок, який враховує її попередній досвід, — повернення до Офісу Президента на посаду радниці Зеленського чи заступниці керівника ОП. І третій варіант, який бачить Gemini — робота над взаємодією між державою та бізнесом, внутрішніми інвестиціями, у наглядових радах держкомпаній чи патронаті над оборонно-промисловим комплексом (ОПК).

Куди піде працювати Юлія Свириденко, версія від Gemini/ "Телеграф"

Повернення в ОП в пріоритеті

На думку ChatGPT, повернення до Офісу Президента — найбільш імовірний варіант. Вона має досвід на позиції заступниці голови ОП. Інші варіанти частково збігаються з пропозиціями Gemini, зокрема це робота в економічній сфері щодо міжнародної співпраці, відбудови України чи інвестицій, або спеціальні урядові місії, пов'язані не тільки з економікою, а й європейською інтеграцією України.

Куди піде працювати Юлія Свириденко, версія від ChatGPT/ "Телеграф"

З уряду не піде

За оцінкою Claude, очевидним напрямком для Свириденко може стати посада в новому уряді. Вона може бути віцепрем'єркою або очолити міністерство економічного/фінансового спрямування. Логічним також видається повернення в Офіс Президента, робота спецпредставником по роботі з іншою країною та роль у переговорах щодо інвестицій, відбудови тощо.

Куди піде працювати Юлія Свириденко, версія від Claude/ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може очолити уряд після Свириденко. Називають чотирьох кандидатів на посаду прем'єра.