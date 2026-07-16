Великі перестановки у Кабміні: Верховна Рада призначила нових міністрів

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В Україні відбулося масштабне перезавантаження Кабінету міністрів України. Після відставки міністра оборони Михайла Федорова відбулася ще низка важливих змін.

Для цього 16 липня відбулося засідання Верховної Ради, де проголосували за нові рішення. У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про кадрові перестановки.

Як стало відомо, у Верховній Раді призначили:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра енергетики України;

Бережну Тетяну Василівну на посаду Віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;

Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти та науки України;

Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;

Маслова Дениса В’ячеславовича на посаду Міністра юстиції України;

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксани Віталіївни на посаду міністра цифрової трансформації України.

Зазначимо, що у цьому переліку немає міністра оборони та міністра закордонних справ. І на це є причина, адже голову оборонного та дипломатичного відомства Верховна Рада призначає за поданням президента України. А от всіх інших міністрів — за поданням премʼєр-міністра.

Новий склад Кабміну. Інфографіка: "Телеграф"

Напередодні кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами фракції "Слуга народу", під час якої було обговорено можливі перестановки в Кабінеті міністрів. Одним із головних питань стала подальша доля міністра оборони Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто стане найкращим прем’єром для України. Названо два варіанти.