Оси — алкоголіки? Що насправді найбільше приваблює цих комах

За ароматом вони визначають цінність їжі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Оси позитивно сприймають запах бродіння, їх приваблює аромат алкоголю. Загалом це стосується всіх перетинчастокрилих комах.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат біологічних наук, ентомолог Віктор Шпарик. Він пояснив, що цією схильністю комах до запаху алкоголю користуються ентомологи.

"Також можна сказати, що всі комахи алкоголіки. Продукти бродіння їх дуже сильно приваблюють. Кожен ентомолог знає, що найкраща пастка для великої кількості комах — це просто суміш вина, пива і трошки дріжджів, щоби це почало бродити. Туди всі, як божевільні, летять попити цієї бражки", — каже ентомолог.

Осам подобається запах бродіння

За його словами, ос також дуже сильно приваблює запах солодощів. Для них це сигнал високоенергетичного продукту, також ці комахи летять на білковий аромат. Тому оси злітаються на стиглі фрукти, солодкі напої, морозиво, м'ясо.

Крім того, ос приваблює запах розкладання органіки. Простіше кажучи, запах трупа, пояснює Віктор Шпарик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко відігнати ос. Дмухати на них — погана ідея.