Осы – алкоголики? Что на самом деле больше всего привлекает этих насекомых

По аромату они определяют ценность пищи

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Осы положительно воспринимают запах брожения, их привлекает аромат алкоголя. В целом это касается всех перепончатокрылых насекомых.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Виктор Шпарик. Он объяснил, что этой склонностью насекомых к запаху алкоголя пользуются энтомологи.

"Также можно сказать, что все насекомые алкоголики. Продукты брожения их очень сильно привлекают. Каждый энтомолог знает, что лучшая ловушка для большого количества насекомых – это просто смесь вина, пива и немножко дрожжей, чтобы это начало бродить. Туда все, как сумасшедшие, летят попить этой бражки", — говорит энтомолог.

Осам нравится запах брожения

По его словам, ос также очень сильно привлекает запах сладостей. Для них это сигнал высокоэнергетического продукта, также эти насекомые летят на белковый аромат. Поэтому осы слетаются на спелые фрукты, сладкие напитки, мороженое, мясо.

Кроме того, ос привлекает запах разложения органики. Проще говоря, запах трупа, объясняет Виктор Шпарик.

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