Секретна хімія тіла: чому фізична активність робить нас занадто привабливими для комах

Фахівець пояснив, чому фізичні навантаження перетворюють людину на "ціль №1" для комарів

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Після пробіжки чи активної прогулянки людина стає значно привабливішою для комарів. Причина не лише в розігрітому тілі, а й у молочній кислоті, яка утворюється в м'язах під час фізичних навантажень і разом із підвищеним виділенням вуглекислого газу допомагає комахам швидше знаходити свою жертву.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

Молочна кислота виробляється в м'язах людини під час інтенсивних фізичних навантажень. Саме тоді людина стає "ціллю №1" для комарів.

"На собі це відчуваю. Якщо ви десь у лісі — я, скажімо, займаюся туризмом, — то знаю, що якщо я такий розігрітий, то прямо всі прилітають. Мошки також увечері. Вони дуже люблять тепло", – пояснив ентомолог.

Спортсмен став приманкою для комарів після пробіжки. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За його словами, те саме стосується й спортсменів після пробіжки: у них одразу зростають ключові атрактанти — виділення СО2 через посилене дихання, температура тіла та концентрація молочної кислоти в поті, бо м'язи активно працювали.

"Людина стає помітною для комарів здалеку", – зазначив фахівець.

Раніше Шпарик розповів, що в Україні фіксували випадки дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке спричиняє нематода (круглий хробак) дирофілярія. В окремих випадках хробак здатний навіть оселитися в очах.