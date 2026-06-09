Не дмухайте на осу — пошкодуєте: як легко відлякати цих комах
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Прості, безпечні та ефективні способи боротьби з комахами
Сезон відкритих веранд, пікніків та обідів у саду незмінно супроводжується присутністю ос. Варто виставити на стіл щось солодке чи м'ясне – і непрохані гості вже тут як тут.
Боротися з осами можна без агресивних засобів. Є прості й цілком дієві способи, які допоможуть спокійно проводити час на вулиці.
Що приваблює ос
Оси прилітають на солодкі запахи, квіткові аромати, яскраві кольори та відкриту їжу – особливо цукор, фрукти та м'ясо. Навіть парфуми або лосьйон із квітковим ароматом можуть зацікавити комаху.
При цьому різкі рухи та повітря, що видихається, – сигнал тривоги для оси. Вуглекислий газ із дихання сприймається нею як загроза і провокує атаку. Саме тому спроби "здути" осу часто закінчуються укусом.
Як легко прогнати осу
Найпростіший і найефективніший спосіб прогнати осу — використовувати пляшку-пульверизатор із чистою водою, зазначає німецький портал Merkur.
Кілька розпилень створюють у повітрі дрібний водяний туман. Оси сприймають його як початок дощу і рефлекторно відлітають у гніздо. Розпилювати потрібно в бік ос, не спрямовуючи струмінь прямо на них.
Запахи, які відлякують ос
Позбутися настирливих ос можна і за допомогою ароматних спецій та трав. Є низка запахів, які не переносять ці комахи.
- Гвоздика – устроміть кілька бутонів гвоздики в половинку лимона або насипте в миску з водою. Запах тримається довго і надійно відлякує комах.
- Олія чайного дерева – кілька крапель в аромалампу створять невидимий захисний бар'єр.
- М'ята, розмарин і меліса – ці трави в горщиках на столі або поруч із зоною відпочинку працюють як натуральний репелент.
- Лаванда і чорнобривці – цвітуть якраз у пік активності ос наприкінці літа, добре підходять для балкона або веранди.
- Кавова гуща – насипте у вогнетривку чашу і підпаліть. Дим відлякує ос на кілька годин.