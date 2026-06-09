Не дмухайте на осу — пошкодуєте: як легко відлякати цих комах

Прості, безпечні та ефективні способи боротьби з комахами

Сезон відкритих веранд, пікніків та обідів у саду незмінно супроводжується присутністю ос. Варто виставити на стіл щось солодке чи м'ясне – і непрохані гості вже тут як тут.

Боротися з осами можна без агресивних засобів. Є прості й цілком дієві способи, які допоможуть спокійно проводити час на вулиці.

Що приваблює ос

Оси прилітають на солодкі запахи, квіткові аромати, яскраві кольори та відкриту їжу – особливо цукор, фрукти та м'ясо. Навіть парфуми або лосьйон із квітковим ароматом можуть зацікавити комаху.

При цьому різкі рухи та повітря, що видихається, – сигнал тривоги для оси. Вуглекислий газ із дихання сприймається нею як загроза і провокує атаку. Саме тому спроби "здути" осу часто закінчуються укусом.

Як легко прогнати осу

Найпростіший і найефективніший спосіб прогнати осу — використовувати пляшку-пульверизатор із чистою водою, зазначає німецький портал Merkur.

Кілька розпилень створюють у повітрі дрібний водяний туман. Оси сприймають його як початок дощу і рефлекторно відлітають у гніздо. Розпилювати потрібно в бік ос, не спрямовуючи струмінь прямо на них.

Запахи, які відлякують ос

Позбутися настирливих ос можна і за допомогою ароматних спецій та трав. Є низка запахів, які не переносять ці комахи.