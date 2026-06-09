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Не дмухайте на осу — пошкодуєте: як легко відлякати цих комах

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Оси
Оси. Фото Колаж "Телеграфу"

Прості, безпечні та ефективні способи боротьби з комахами

Сезон відкритих веранд, пікніків та обідів у саду незмінно супроводжується присутністю ос. Варто виставити на стіл щось солодке чи м'ясне – і непрохані гості вже тут як тут.

Боротися з осами можна без агресивних засобів. Є прості й цілком дієві способи, які допоможуть спокійно проводити час на вулиці.

Що приваблює ос

Оси прилітають на солодкі запахи, квіткові аромати, яскраві кольори та відкриту їжу – особливо цукор, фрукти та м'ясо. Навіть парфуми або лосьйон із квітковим ароматом можуть зацікавити комаху.

При цьому різкі рухи та повітря, що видихається, – сигнал тривоги для оси. Вуглекислий газ із дихання сприймається нею як загроза і провокує атаку. Саме тому спроби "здути" осу часто закінчуються укусом.

Як легко прогнати осу

Найпростіший і найефективніший спосіб прогнати осу — використовувати пляшку-пульверизатор із чистою водою, зазначає німецький портал Merkur.

Кілька розпилень створюють у повітрі дрібний водяний туман. Оси сприймають його як початок дощу і рефлекторно відлітають у гніздо. Розпилювати потрібно в бік ос, не спрямовуючи струмінь прямо на них.

Запахи, які відлякують ос

Позбутися настирливих ос можна і за допомогою ароматних спецій та трав. Є низка запахів, які не переносять ці комахи.

Як прогнати осу — перевірені способи
  • Гвоздика – устроміть кілька бутонів гвоздики в половинку лимона або насипте в миску з водою. Запах тримається довго і надійно відлякує комах.
  • Олія чайного дерева – кілька крапель в аромалампу створять невидимий захисний бар'єр.
  • М'ята, розмарин і меліса – ці трави в горщиках на столі або поруч із зоною відпочинку працюють як натуральний репелент.
  • Лаванда і чорнобривці – цвітуть якраз у пік активності ос наприкінці літа, добре підходять для балкона або веранди.
  • Кавова гуща – насипте у вогнетривку чашу і підпаліть. Дим відлякує ос на кілька годин.
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#Оси #Комахи #Лайфхак