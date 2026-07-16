Відставка Федорова та картонний майдан 2.0: меми та жарти на злобу дня

Українці уважно стежать за політичною ситуацією у країні

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Деякі українці з гумором відреагували на ситуацію із гучним звільненням міністра оборони Михайла Федорова. Замість нього планувалося призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, однак у багатьох містах України люди вийшли проти цього рішення президента Володимира Зеленського.

У мережі українці жартують про протести із картонками. У центрі уваги також несподіваний візит прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, повідомляє "Телеграф".

Крім того, користувачі роблять жарти та меми про картонний майдан 2.0. У липні 2025 року картонки стали одночасно і мемом, і символом опору проти закону Зеленського про НАБУ та САП. Через рік ситуація повторилася, щоправда, через інше резонансне рішення глави держави.

Нагадаємо, у середу, 15 липня, Володимир Зеленський провів закриту зустріч із нардепами партії "Слуга народу". Серед обговорюваних тем були й перестановки в уряді. Як стало відомо, нинішній голова Міноборони не втримав посаду.

Про це "Телеграфу" повідомили у керівництві фракції. Детально про це йдеться у нашому матеріалі: "Федоров – все. Стало відомо, які перестановки в уряді готує Зеленський".

Новим міністром оборони може стати нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Існує варіант, за якого Федоров стане радником президента.