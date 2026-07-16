За Федорова, проти капітуляції: перед голосуванням у Раді Україною прокотиться хвиля протестів

У соцмережах уже поширюють гасла, меми та інструкції для учасників акцій

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Майже два десятки українських міст планують одночасно вийти на акції проти заміни на посаді міністра оборони Михайла Федорова. Заплановані вони на 9:01 — після хвилини мовчання. Такий час обрали, аби встигнути до голосування у Верховній Раді.

Попередньо до протесту планують долучитись Київ, Львів, Черкаси, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро, Хмельницький, Чернігів, Рівне, Одеса, Вінниця, Луцьк, Чернівці, Тернопіль, Житомир, Миколаїв, Кривий Ріг та Ужгород.

В мережі наголошують — такої єдності не було при звільненнях політиків та державних діячів. Закликають брати картонки та долучатись.

У Threads пояснюють протести на підтримку Михайла Федорова

В тредсі вже розвернувся флешмоб — вигадують гасла та діляться, які фрази з пісень найкраще описують ситуацію.

Користувачі Threads публікують гасла для акцій протесту

На картонках писатимуть і цитати з пісень

Серед гасел: "За Федорова, проти капітуляції", "Змінимось або загинемо", "Себе зніми, а Федорова лиши на посаді".

У соцмережі розгорнувся флешмоб із протестними плакатами

Учасники акцій діляться ідеями написів для картонних плакатів

Також в мережі одразу пропонують юридичну допомогу, якщо когось заарештують. Водночас, авторка повідомила, що їй дзвонили із погрозами.

У Threads пропонують юридичну допомогу учасникам протестів

Частина користувачів з гумором відзначила, що вихід на протест із картонками — липнева традиція України.

Користувачі жартують, що протести з картонками стали липневою традицією

Книгарня "Сенс" у Києві долучилась до справи — зауважили, що працюють з 8 та мають "трохи коробок".

Книгарня Сенс повідомила про готовність надати коробки для плакатів протестувальників

Нагадаємо, Федоров став міністром оборони України 14 січня 2026 року. Його планують змінити на Ігоря Клименка.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в Україні поміняється прем'єр-міністр і весь Кабмін. Найімовірнішим кандидатом на посаду вважають Сергія Корецького.