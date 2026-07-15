Проїзд у Києві подорожчав у рази. Як довго можна користуватися "старими квитками"

Діятиме система знижок для киян та гостей міста

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Попри подорожчання проїзду у комунальному транспорті столиці, поїздки, що залишилися на транспортній карті Києва, можна використати до 14 вересня 2026 року. Від 15 липня вартість разової поїздки у комунальному транспорті Києва (метро та наземному) зросла до 30 гривень.

Як пояснили у КМДА, поїздки, придбані за старим тарифом (8 грн), можна використовувати ще до середини вересня. Після цього залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці. Гроші зарахують на Гаманець транспортної карти. Їх можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами.

Транспортна картка Києва. Фото: blog.portmone

Подорожчання проїзду у Києві з 15 липня — що відомо

З цього дня разова поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи фунікулері коштуватиме 30 грн — незалежно від виду транспорту. Єдиний квиток – 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації. При цьому вартість носія електронного квитка до тарифу не входить та оплачується окремо.

Для студентів та школярів діятимуть знижки. Також передбачені знижки при поповненні транспортної картки.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", за прогнозом співзасновника ГО "Пасажири Києва" В'ячеслава Скриля, ймовірно, приватні перевізники також піднімуть ціни. Вартість проїзду в столичних маршрутках зросте.