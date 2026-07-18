Лише в двох містах України є особливі "АТБ". В чому їх перевага та як виглядають (фото)
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Окрім вигляду ці супермаркети мають ще кілька особливостей
Незвичайні "АТБ" є у Дніпрі та Запоріжжі. В цих великих містах мережа реалізувала цікавий архітектурний експеримент та звела магазини у форматі "АТБ-Арка".
"АТБ-Арка" у Запоріжжі
Супермаркет у форматі арки відкрився наприкінці 2019 року. Його розташовано поблизу міського парку "Дубовий Гай". Площа магазину значна — 1490 квадратних метрів, розповідає retailers.ua.
Покупцям новий формат припав до душі. Окрім просторих торгових залів, магазин має особливу систему вентиляції, тому там завжди чисте та свіже повітря.
Особливість конструкції в тому, що торгова частина будівлі виконана у формі арки. При цьому торгівельна зала не має простінків та колон, що створює відчуття простору.
"АТБ-Арка" у Дніпрі
У Дніпрі супермаркет "АТБ" у вигляді величезної арки розташований на вулиці Широка. Він почав роботу у 2020 році.
Конструкція-арка дає значно більше простору, що зручніше для покупців. Як і у Запоріжжі, особливим плюсом цього магазину є система очищення повітря. Також новітня система вентиляції створює ідеальний мікроклімат у приміщенні магазину, контролюючи вологість та температуру повітря.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явився "новий" відділ. Замість звичних полиць почали з’являтися окремі м’ясні прилавки. Мережа поступово впроваджує у своїх магазинах відділ "Гастро Риночок", де можна купити свіжу курятину на вагу.