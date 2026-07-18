Лише в двох містах України є особливі "АТБ". В чому їх перевага та як виглядають (фото)

Окрім вигляду ці супермаркети мають ще кілька особливостей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Незвичайні "АТБ" є у Дніпрі та Запоріжжі. В цих великих містах мережа реалізувала цікавий архітектурний експеримент та звела магазини у форматі "АТБ-Арка".

"АТБ-Арка" у Запоріжжі

Супермаркет у форматі арки відкрився наприкінці 2019 року. Його розташовано поблизу міського парку "Дубовий Гай". Площа магазину значна — 1490 квадратних метрів, розповідає retailers.ua.

Покупцям новий формат припав до душі. Окрім просторих торгових залів, магазин має особливу систему вентиляції, тому там завжди чисте та свіже повітря.

АТБ-Арка у Запоріжжі виглядає стильно

Особливість конструкції в тому, що торгова частина будівлі виконана у формі арки. При цьому торгівельна зала не має простінків та колон, що створює відчуття простору.

Простора торгівельна зала

"АТБ-Арка" у Дніпрі

У Дніпрі супермаркет "АТБ" у вигляді величезної арки розташований на вулиці Широка. Він почав роботу у 2020 році.

АТБ-Арка у Дніпрі

Конструкція-арка дає значно більше простору, що зручніше для покупців. Як і у Запоріжжі, особливим плюсом цього магазину є система очищення повітря. Також новітня система вентиляції створює ідеальний мікроклімат у приміщенні магазину, контролюючи вологість та температуру повітря.

Цікавий дизайн привертає увагу

У залах просторо та світло

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явився "новий" відділ. Замість звичних полиць почали з’являтися окремі м’ясні прилавки. Мережа поступово впроваджує у своїх магазинах відділ "Гастро Риночок", де можна купити свіжу курятину на вагу.