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Лише в двох містах України є особливі "АТБ". В чому їх перевага та як виглядають (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
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Особливе архітектурне рішення дає магазинам кілька плюсів Новина оновлена 18 липня 2026, 12:19
Особливе архітектурне рішення дає магазинам кілька плюсів. Фото Колаж "Телеграф"

Окрім вигляду ці супермаркети мають ще кілька особливостей

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Незвичайні "АТБ" є у Дніпрі та Запоріжжі. В цих великих містах мережа реалізувала цікавий архітектурний експеримент та звела магазини у форматі "АТБ-Арка".

"АТБ-Арка" у Запоріжжі

Супермаркет у форматі арки відкрився наприкінці 2019 року. Його розташовано поблизу міського парку "Дубовий Гай". Площа магазину значна — 1490 квадратних метрів, розповідає retailers.ua.

Покупцям новий формат припав до душі. Окрім просторих торгових залів, магазин має особливу систему вентиляції, тому там завжди чисте та свіже повітря.

АТБ-Арка у Запоріжжі
АТБ-Арка у Запоріжжі виглядає стильно

Особливість конструкції в тому, що торгова частина будівлі виконана у формі арки. При цьому торгівельна зала не має простінків та колон, що створює відчуття простору.

АТБ-Арка у Запоріжжі
Простора торгівельна зала

"АТБ-Арка" у Дніпрі

У Дніпрі супермаркет "АТБ" у вигляді величезної арки розташований на вулиці Широка. Він почав роботу у 2020 році.

АТБ-Арка у Дніпрі
АТБ-Арка у Дніпрі

Конструкція-арка дає значно більше простору, що зручніше для покупців. Як і у Запоріжжі, особливим плюсом цього магазину є система очищення повітря. Також новітня система вентиляції створює ідеальний мікроклімат у приміщенні магазину, контролюючи вологість та температуру повітря.

АТБ-Арка у Дніпрі
Цікавий дизайн привертає увагу
АТБ-Арка у Дніпрі
У залах просторо та світло

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явився "новий" відділ. Замість звичних полиць почали з’являтися окремі м’ясні прилавки. Мережа поступово впроваджує у своїх магазинах відділ "Гастро Риночок", де можна купити свіжу курятину на вагу.

Теги:
#Дніпро #Запоріжжя #Супермаркет #Магазин #АТБ