Только в двух городах Украины есть особенные "АТБ". В чем их преимущество и как выглядят (фото)

Кроме вида эти супермаркеты имеют еще несколько особенностей

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Необычные "АТБ" есть в Днепре и Запорожье. В этих крупных городах сеть реализовала интересный архитектурный эксперимент и построила магазины в формате "АТБ-Арка".

"АТБ-Арка" в Запорожье

Супермаркет в формате арки открылся в конце 2019 года. Он расположен вблизи городского парка "Дубовая Роща". Площадь магазина значительная – 1490 квадратных метров, рассказывает retailers.ua.

Покупателям новый формат пришелся по душе. Кроме просторных торговых залов магазин имеет особую систему вентиляции, поэтому там всегда чистый и свежий воздух.

АТБ-Арка в Запорожье выглядит стильно

Особенность конструкции в том, что торговая часть строения выполнена в форме арки. При этом у торгового зала нет простенков и колонн, что создает ощущение пространства.

Просторный торговый зал

"АТБ-Арка" в Днепре

В Днепре супермаркет "АТБ" в виде огромной арки расположен на улице Широкая. Он начал работу в 2020 году.

АТБ-Арка в Днепре

Конструкция-арка дает гораздо больше пространства, что удобнее для покупателей. Как и в Запорожье, особым плюсом этого магазина является система очистки воздуха. Новая система вентиляции создает идеальный микроклимат в помещении магазина, контролируя влажность и температуру воздуха.

Интересный дизайн привлекает внимание

В залах просторно и светло

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "АТБ" появился "новый" отдел. Вместо привычных полок начали появляться отдельные мясные прилавки. Сеть постепенно внедряет в своих магазинах отдел "Гастро Риночок", где можно купить свежую курятину на вес.