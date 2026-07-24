Не тільки Санкт-Петербург: хаб Wildberries у Сімферополі догорає після прильоту (відео)

Кількість атакованих хабів ВБ підбирається до десятка

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В ніч на п'ятницю, 24 липня, окупований Крим атакували дрони. Після вибухів виникла пожежа на складі Wildberries у Сімферополі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". Пресслужба Wildberries фактично підтвердила приліт у склад у Сімферополі, заявивши, що його персонал було евакуйовано.

Місце атаки. Фото: Крымский ветер

Після влучання комплекс охопив вогонь. Фото: Крымский ветер

В мережі з'явилися кадри влучання у склад "Вайлдберріз" у Сімферополі. Як видно, військові окупантів намагалися збити дрони, але їм це не вдалося. Після влучання на території хабу виникли спалахи, схожі на салют.

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Сортувальний центр маркетплейса Wildberries у Сімферополі обслуговує місцеві замовлення та постачальників на окупованому півострові. Хаб займається обробкою, сортуванням та зберіганням товарів.

Водночас росіяни використовують логістичні хаби "Вайлдберриз" для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання тощо. Їх ворог використовує для війни проти України. Крім того, ураження подібних комплексів порушує ланцюги постачання та завдає відчутних економічних збитків.

Окрім складу ВБ в Сімферополі було видно пожежу в районі ТЕЦ. Також на території окупованого Криму вибухи вночі лунали у Севастополі та Феодосії (міг бути атакований порт), місті Судак (під удар могла потрапити електропідстанція).

Як повідомляв "Телеграф", 24 липня безпілотники також атакували два центри російського маркетплейса Wildberries на батьківщині глави РФ Володимира Путіна. Там виникли масштабні пожежі.