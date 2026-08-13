Прощавайте, губки для миття посуду. Яка альтернатива захоплює кухні по всьому світу

Є зручна та екологічна альтернатива

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Губки для миття посуду утримують вологу та залишки їжі, що створює ідеальне середовище для росту бактерій та неприємних запахів. Господині по всьому світу відмовляються від губок на користь більш сучасних рішень.

Як розповідає польський сайт DobrzeMieszkaj існує чудова альтернатива губкам для миття посуду. До слова, ще один аргумент на користь того, щоб відмовитися від них — шкода екології. Річ у тім, що більшість губок виготовлені з пластику, який не розкладається протягом тривалого часу після викидання.

Шведська серветка для миття посуду замість губки

Шведські кухонні серветки виготовляють з 70% целюлози (деревної маси) та 30% бавовни. Вони є надзвичайно практичною та екологічною альтернативою звичайним кухонним губкам. У сухому вигляді шведська серветка нагадує твердий картон, але під дією води миттєво стає м'якою, пружною та приємною на дотик.

Шведські кухонні серветки. Фото: wildandstone.com

Вони добре вбирають вологу та можуть використовуватися багаторазово. Коли серветка забруднилася, достатньо випрати її, або помити у посудомийній машині.

Шведські кухонні серветки практичні та екологічні. Фото: wildandstone.com

На відміну від поролонових губок, шведська серветка висихає дуже швидко. Через це в ній не розмножуються бактерії та не з'являється неприємний запах.

Одна серветка може замінити кілька традиційних губок, це зменшує витрати. Вони підходять для миття тарілок, протирання стільниць, очищення плити, раковини. Також ними можна протирати дзеркала, адже серветки не залишають ворсу та розводів.

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