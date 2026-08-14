Запах "старого будинку": чому він з'являється і як позбутись його назавжди

В старих будинках може бути присутній певний специфічний запах

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Старі будинки можуть бути сповнені унікальних меблів, красивого оздоблення та бути просто чарівними. Проте вони також можуть мати й специфічний "запах старого дому", від якого дуже важко позбутися.

Про це пише Realsimple. Зазначається, що цей запах може бути зумовлений різними факторами.

Щоб позбутися запаху назавжди, може знадобитися ретельне прибирання кількох місць в будинку, а в деяких випадках навіть залучення фахівців. Однак є кілька надійних методів, які ви можете використати, щоб надати старому будинку свіжого, нового аромату.

Відкрийте вікна

Найпростіше та найшвидше, що ви можете зробити, коли у старому будинку погано пахне, – це відкрити всі вікна. Це збільшить доступ свіжого повітря, яке замістить затхле.

Огляньте дім на наявність гризунів та комах

Гризуни та комахи можуть бути однією з причин запаху старого будинку. Тож, якщо ви підозрюєте їх в причині цієї проблеми, найкраще викличте дезінсектора, щоб ретельно перевірити ділянки, які може пропустити недосвідчене око.

Витріть пил з плінтусів

Хоча пил може бути видно на підлозі та меблях, він часто ховається в менш помітних місцях і може сприяти появі не приємного запаху. Накопичення пилу та бруду на плінтусах може легко залишитися непоміченим. Тож використовуйте пилосос, щоб видалити пил. Потім за допомогою губки протріть плінтуси розчином з теплої води та засобу для миття посуду.

Приберіть всередині старих кухонних шаф

Старовинні шафи можуть містити небажані запахи. В них можуть накопичуватись старі частинки їжі та жиру, які провокують появу неприємного запаху.

Почистіть килим

Якщо килим старий в ньому можуть накопичитись частинки їжі, пилу та іншого бруду. В такому випадку варто випрати його або звернутись до спеціалізованої клінінгової компанії.

Старі килими можуть бути джерелом запахів

Почистіть м'які меблі парою

Як і килимове покриття, оббивка затримує бруд, пил і запахи. Її можна очистити парою, щоб позбутись неприємного запаху. Багато служб чищення килимів також пропонують чищення оббивки, тому ви можете вирішити обидві проблеми одночасно.

Зробіть ремонт

Якщо запахи не зникаютв крайньому разідку можна зробити ремонт. Свіжі шпалери або фарба можуть допомогти позбутись залишкових запахів, особливо якщо нинішні шпалери старі.

Що робити, якщо запах не зникає?

Якщо ці способи не усунули запах, подумайте про те, щоб залучити професіонала для ретельного очищення кожного куточка будинку. Однак, якщо запах все ж не зникає, потрібна професійна перевірка на наявність цвілі.

Окрім неприємного запаху, цвіль також може негативно впливати на здоров'я вашої родини. Тому вкрай важливо дуже серйозно поставитися до її усунення.

Старий будинок може принести певні сюрпризи

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені господині додають до рушників перед пранням, щоб зник затхлий запах.