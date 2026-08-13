Збір першачка до школи влітає у копієчку: на що найбільше витрачають гроші

Скільки коштує зібрати дитину до школи

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Підготовка дитини до першого класу може обійтися батькам у кілька тисяч гривень. Українка в Threads показала свою закупівлю канцелярії та запитала інших батьків, скільки вони витратили на шкільне приладдя.

У коментарях до допису інші українські батьки поділилися власним досвідом і назвали суми, які витратили на шкільне приладдя. У різних випадках витрати становили від менш як 1000 гривень за базовий набір до 5500 гривень разом із рюкзаком.

"Канцелярія закуплена, до 1 класу готові. Матусі, скільки коштів у вас пішло лише на канцелярію? Бо я порахувала все і трохи в шоці", — написала авторка допису.

Допис в Threads

У відповідь батьки поділилися власним досвідом. Суми суттєво відрізняються залежно від того, чи входить до закупівлі рюкзак, а також від вибору брендів і кількості товарів.

Одна з учасниць обговорення окремо зазначила, що у її суму в 5500 гривень не входили зошити для старшої дитини — на них додатково витратили близько 500 гривень.

Коментар з Threads

Батьки радять не переплачувати за бренди

Деякі батьки вважають, що під час підготовки до школи можна суттєво заощадити. Зокрема, одна з користувачок Threads розповіла, що обирала не брендові товари, а ті, які вважає якісними.

"Купляла не бренди, а перевірену якість, тому сума вийшла адекватна — менше 1000 грн".

Коментар з Threads

За її словами, з брендів Kite та YES вона купила лише зошити через якість паперу. Інші товари, на її думку, мають дешевші аналоги.

Батьки також радять не купувати занадто багато приладдя "про запас". Наприклад, для малювання, за словами однієї з учасниць обговорення, першокласнику необов'язково купувати олівці на 24 кольори — достатньо набору з 12.

Коментар з Threads

Що може виявитися зайвим

Досвід батьків показує, що частина речей зі шкільних списків може використовуватися не так часто, як очікують перед початком навчального року.

"Папку для зошитів носили лише пару тижнів, потім перестали, бо місця багато займає і не дуже зручно користуватися".

Ще одна порада стосується фломастерів. Користувачка рекомендує обирати варіанти на водній основі, оскільки їх легше випрати з одягу.

Окремо вона звернула увагу на ручки. За її словами, ручки "1 Вересня" добре відпиралися з одягу та рюкзака, що стало актуальним через щоденні "художества" доньки у школі.

Скільки закладати на підготовку до школи

За досвідом учасників обговорення, лише на канцелярію можна витратити від близько 1000 до кількох тисяч гривень. Якщо додати рюкзак, загальна сума в наведених прикладах становила 3100–5500 гривень.

Коментар з Threads

Коментар з Threads

Коментар з Threads

При цьому остаточні витрати залежать від списку, який надає школа, кількості необхідних речей та вибору брендів. Частину приладдя також можна докупити вже після початку навчання, коли стане зрозуміло, що саме дитині справді потрібно.

Раніше "Телеграф" порівняв ціни на зошити у п'яти популярних магазинах — "Аврорі", "Metro", "Епіцентрі", "АТБ" та "Сільпо", та розповів де найвигідніше купувати.