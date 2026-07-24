Не только Санкт-Петербург: хаб Wildberries в Симферополе догорает после прилета (видео)

Количество атакованных комплексов ВБ подбирается к десятку

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В ночь на пятницу, 24 июля, оккупированный Крым атаковали дроны. После взрывов произошел пожар на складе Wildberries в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Пресс-служба Wildberries фактически подтвердила прилет в склад в Симферополе, заявив, что его персонал был эвакуирован.

Место атаки. Фото: Крымский ветер

После попадания комплекс охватил огонь. Фото: Крымский ветер

В сети появились кадры попадания в состав "Вайлдберриз" в Симферополе. Как видно, военные оккупантов пытались сбить дроны, но им это не удалось. После попадания на территории хаба возникли вспышки, похожие на салют.

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Сортировочный центр маркетплейс Wildberries в Симферополе обслуживает местные заказы и поставщиков на оккупированном полуострове. Хаб занимается обработкой, сортировкой и хранением товаров.

В то же время россияне используют логистические хабы "Вайлдберриз" для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.п. Их враг использует для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных комплексов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб.

Кроме состава ВБ в Симферополе был виден пожар в районе ТЭЦ. Также на территории оккупированного Крыма взрывы ночью раздавались в Севастополе и Феодосии (могли атаковать порт), городе Судак (под удар могла попасть электроподстанция).

Как сообщал "Телеграф", 24 июля беспилотники также атаковали два центра российского маркетплейса Wildberries на родине главы РФ Владимира Путина. Там возникли масштабные пожары.