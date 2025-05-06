Україну атакують реактивні "Бандеролі": які міста в небезпеці та чому це дивна зброя (карта)

Удари даних безпілотників фіксуються протягом останніх кількох тижнів

Дрон "Бандероль" Росія почала застосовувати у війні проти України. Це напівміфічна реактивна зброя, яка поки що залишається не повністю вивченою.

"Телеграф" розповідає про те, що вже відомо про, можливо, новий російський БПЛА. Удари цих безпілотників фіксуються протягом останніх кількох тижнів, зокрема в Одеській області. Наприклад, про удар ним писали 5 травня.

Дрон "Бандероль"

Інформації у відкритих джерелах щодо цього дрона дуже мало. Невелику замітку про нього можна знайти на порталі "Війна та санкції" від ГУР МОУ. Характеристики його там не наводяться, проте, за даними розвідки, до виробництва зброї можуть бути причетні російські компанії АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "КТ — БЕЗПИЛОТНІ СИСТЕМИ". Примітним є те, що на сайті цей дрон поміщений в категорію баражуючих боєприпасів.

Дрон Бандероль. Фото ілюстративне

Варто зазначити, що перед появою інформації про удари нових дронів по Україні компанія "Кронштадт" (19 лютого) повідомляла про успішний контрольний обліт нового БПЛА, проте назву безпілотника не вказувала.

Докладніше висловлювався на цю тему фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш". Він навіть наводив його можливі приблизні характеристики.

Характеристики :

барражуючий боєприпас;

тип двигуна — реактивний;

швидкість — 400-500 кілометрів на годину.

"Носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки не відомі. Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", — писав флеш 26 квітня.

4 травня з’явилося трохи більше інформації про "Бандероль". Сергій "Флеш" повідомив, що новий БПЛА залетів углиб України. Також було розкрито ще деякі характеристики:

дистанція польоту — дальня (не менше 200 кілометрів);

бойова частина – близько 100 кілограм.

"Ми давно знаємо, з чим маємо справу. Але я не маю право розголошувати інформацію щодо цього БПЛА раніше офіційних джерел", — зазначив експерт.

Куди може дістати "Бандероль"

Якщо вірити інформації Сергія "Флеша", то виходить, що нова ворожа зброя несе загрозу для багатьох українських міст, адже її дальність становить щонайменше 200 кілометрів. З такими характеристиками він теоретично може дістати, наприклад, до Запоріжжя, Харкова, Одеси, Дніпра чи навіть Києва.

"Бандероль" – міф чи реальність?

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі "Телеграфу" заявив, що поки що не може бути впевнений у тому, що "Бандероль" взагалі існує. За його словами, у всій цій історії є дивності.

"Кажуть, що, за повідомленнями української розвідки, до їх виробництва може мати відношення компанія Кронштадт. Ну я знаю, що випускає Кронштадт. Дивлюся, точно в 18-му або 19-му році у них був дрон, називався "Бандероль". Цей дрон для того, щоб до віддалених районів замість пошти відвозити вантажі від 10 до 50 кг.

Я кажу, якщо там газотурбінний двигун, то навіть якщо він там спрацював і вибухнув, то мають бути хоч якісь запчастини, хоч половина лопатки. Покажіть щось. Хоч одне фото цієї "Бандеролі" є чи ні? Ні", — зазначає Криволап.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі Росію атакували понад сто безпілотників, які долетіли навіть до Москви.