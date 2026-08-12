У киян буде всього кілька хвилин: о котрій можна побачити сонячне затемнення

Це буде перше повне затемнення сонця у континентальній Європі з 1999 року

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Повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня 2026 року, в Україні можна буде побачити лише частково. Зокрема у Києві буде видно лише менш як 3%, а найбільше на території України затемнення можна буде побачити в Ужгороді (понад 43%).

Коли дивитися сонячне затемнення у Києві

Про це розповідає "Телеграф" з посиланням на дані найбільшого у світі порталу, присвяченого часовим поясам, календарям та астрономічним даним Timeanddate.com. Отже, в Києві буде видно всього 2,66% сонячного затемнення.

Сонячне затемнення 12 серпня: коли буде видно в Києві. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Видимість явища триватиме 8 хвилин, 54 секунди: з 20:14:22, з досягненням максимуму о 20:18:24.

Коли дивитися сонячне затемнення у Києві

Карта сонячного затемнення 12 серпня 2026 року. Фото: timeanddate.com

Сонячне затемнення буде видно в Україні. Фото: timeanddate.com

Де в Україні найкраще буде видно сонячне затемнення — коли дивитися в Ужгороді

Найбільше пощастить Ужгороду. Там затемнення буде видно на 43.44%. Початок видимої фази явища — 20:19:54, свого піка вона сягне о 20:47:40. Сонячне затемнення в Ужгороді можна буде спостерігати протягом 31 хвилини та 13 секунд.

Коли дивитися сонячне затемнення в Ужгороді

Важливо! Навіть під час затемнення не можна дивитися на Сонце без спеціальних сертифікованих захисних окулярів. Сонячне випромінювання може серйозно пошкодити сітківку ока, а такі травми часто є незворотними.

Де у світі сонячне затемнення буде видно на 100%

Найкраще явище можна буде спостерігати в Іспанії. Туди організовують спеціальні авіарейси, а через шалений попит у деяких регіонах вартість проживання вже сягнула 22 тисяч євро за ніч. Для багатьох міст країни сонячне затемнення стане однією з найприбутковіших туристичних подій року.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 — що відомо

Це перше повне сонячне затемнення за 27 років, яке буде видно на території континентальної Європи. Воно унікальне тим, що траєкторія повної фази пройде через населені та доступні регіони Європи, а сам пік явища багато де збігатиметься з моментом заходу Сонця.

Місячна тінь розпочне рух в Арктиці, пройде біля Північного полюса, перетне Гренландію, Ісландію. Завершить свій шлях вона у північній та східній Іспанії, а також на Балеарських островах.

У зоні максимального закриття біля узбережжя Ісландії повна темрява триватиме 2 хвилини та 18 секунд. Через те що в Іспанії явище відбудеться прямо на заході сонця, світло пройде через щільні шари атмосфери. Небо забарвиться в вогняні золоті і багряні тони, а сонячний диск, що ховатиметься за горизонтом, набуде форми тонкого перевернутого серпа, який астрономи називають "сумним обличчям".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких містах України 29 березня 2025 року спостерігали часткове сонячне затемнення. Як виглядало незвичайне явище.