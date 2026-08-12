У киян буде всього кілька хвилин: о котрій можна побачити сонячне затемнення
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Це буде перше повне затемнення сонця у континентальній Європі з 1999 року
Повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня 2026 року, в Україні можна буде побачити лише частково. Зокрема у Києві буде видно лише менш як 3%, а найбільше на території України затемнення можна буде побачити в Ужгороді (понад 43%).
Коли дивитися сонячне затемнення у Києві
Про це розповідає "Телеграф" з посиланням на дані найбільшого у світі порталу, присвяченого часовим поясам, календарям та астрономічним даним Timeanddate.com. Отже, в Києві буде видно всього 2,66% сонячного затемнення.
Видимість явища триватиме 8 хвилин, 54 секунди: з 20:14:22, з досягненням максимуму о 20:18:24.
Де в Україні найкраще буде видно сонячне затемнення — коли дивитися в Ужгороді
Найбільше пощастить Ужгороду. Там затемнення буде видно на 43.44%. Початок видимої фази явища — 20:19:54, свого піка вона сягне о 20:47:40. Сонячне затемнення в Ужгороді можна буде спостерігати протягом 31 хвилини та 13 секунд.
Важливо! Навіть під час затемнення не можна дивитися на Сонце без спеціальних сертифікованих захисних окулярів. Сонячне випромінювання може серйозно пошкодити сітківку ока, а такі травми часто є незворотними.
Де у світі сонячне затемнення буде видно на 100%
Найкраще явище можна буде спостерігати в Іспанії. Туди організовують спеціальні авіарейси, а через шалений попит у деяких регіонах вартість проживання вже сягнула 22 тисяч євро за ніч. Для багатьох міст країни сонячне затемнення стане однією з найприбутковіших туристичних подій року.
Сонячне затемнення 12 серпня 2026 — що відомо
Це перше повне сонячне затемнення за 27 років, яке буде видно на території континентальної Європи. Воно унікальне тим, що траєкторія повної фази пройде через населені та доступні регіони Європи, а сам пік явища багато де збігатиметься з моментом заходу Сонця.
Місячна тінь розпочне рух в Арктиці, пройде біля Північного полюса, перетне Гренландію, Ісландію. Завершить свій шлях вона у північній та східній Іспанії, а також на Балеарських островах.
У зоні максимального закриття біля узбережжя Ісландії повна темрява триватиме 2 хвилини та 18 секунд. Через те що в Іспанії явище відбудеться прямо на заході сонця, світло пройде через щільні шари атмосфери. Небо забарвиться в вогняні золоті і багряні тони, а сонячний диск, що ховатиметься за горизонтом, набуде форми тонкого перевернутого серпа, який астрономи називають "сумним обличчям".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких містах України 29 березня 2025 року спостерігали часткове сонячне затемнення. Як виглядало незвичайне явище.