У киевлян будет всего несколько минут: во сколько можно увидеть солнечное затмение
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Это будет первое полное затмение солнца в континентальной Европе с 1999 года
Полное солнечное затмение, которое состоится 12 августа 2026 года, в Украине можно будет увидеть только частично. В частности, в Киеве будет видно только менее 3%, а больше всего на территории Украины затемнения можно будет наблюдать в Ужгороде (более 43%).
Когда смотреть солнечное затмение в Киеве
Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на данные крупнейшего в мире портала, посвященного часовым поясам, календарям и астрономическим данным Timeanddate.com. Итак, в Киеве будет видно всего 2,66% солнечного затмения.
Видимость явления продлится 8 минут, 54 секунды: с 20:14:22, с достижением максимума в 20:18:24.
Где в Украине лучше всего будет видно солнечное затмение — когда смотреть в Ужгороде
Больше всего повезет Ужгороду. Там затмение будет видно на 43.44%. Начало видимой фазы явления — 20:19:54, своего пика она достигнет в 20:47:40. Солнечное затмение в Ужгороде можно будет наблюдать 31 минуту и 13 секунд.
Важно! Даже при затемнении нельзя смотреть на Солнце без специальных сертифицированных защитных очков. Солнечное излучение может серьезно повредить сетчатку глаза, а такие травмы часто необратимы.
Где в мире солнечное затмение будет видно на 100%
Лучше всего явление можно будет наблюдать в Испании. Туда организуют специальные авиарейсы, а из-за бешеного спроса в некоторых регионах стоимость проживания уже достигла 22 тысяч евро за ночь. Для многих городов страны солнечное затмение станет одним из самых прибыльных туристических событий года.
Солнечное затмение 12 августа 2026 — что известно
Это первое полное солнечное затмение за 27 лет, которое будет видно на территории континентальной Европы. Оно уникально тем, что траектория полной фазы пройдет через населенные и доступные регионы Европы, а сам пик явления во многом будет совпадать с моментом захода Солнца.
Лунная тень начнет движение в Арктике, пройдет у Северного полюса, пересечет Гренландию, Исландию. Завершит свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах.
В зоне максимального закрытия у побережья Исландии полная тьма будет длиться 2 минуты и 18 секунд. Так как в Испании явление произойдет прямо на закате, свет пройдет через плотные слои атмосферы. Небо окрасится в огненные золотые и багровые тона, а прячущийся за горизонтом солнечный диск примет форму тонкого перевернутого серпа, который астрономы называют "печальным лицом".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых городах Украины 29 марта 2025 наблюдали частичное солнечное затмение. Как выглядело необычное явление.