Знищила своє здоровʼя і імунітет: українка поскаржилася на життя у великій країні Європи

Дівчина назвала несподіваний мінус Німеччини

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Життя в іншій країні може мати не лише очевидні переваги. Українка, яка майже три роки прожила у Німеччині, розповіла, що попри роботу, безпеку та хороший соціальний статус зіткнулася з проблемою, якої не очікувала.

За її словами, їй не підійшов місцевий клімат. Жінка зазначила, що за цей час її здоров’я та імунітет, як вона вважає, помітно погіршилися.

"Навіть маючи класний соціальний статус, роботу, безпеку і так далі, ви можете зіткнутися з банальним розумінням, що вам не підходить клімат", — написала вона.

Українка також згадала поширені жарти про те, що в Німеччині людям важко переживати період із жовтня по березень. Вона закликала тих, для кого клімат є важливим під час вибору країни для життя, враховувати цей фактор.

Водночас її досвід є особистим і не означає, що з такими ж проблемами зі здоров’ям стикаються всі українці, які живуть у Німеччині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про харків’янку, яка два роки прожила в Німеччині. У своєму відео в TikTok вона розповіла, що, за її спостереженнями, у країні люди можуть постійно відчувати провину через страх отримати скаргу від сусідів.

Зокрема, дівчина згадувала ситуації, пов’язані з шумом, сортуванням сміття та іншими побутовими правилами. За її словами, через це життя може супроводжуватися постійною напругою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у якій країні Європи українці відзначають кращу медицину, соціальні умови та погоду.