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Знищила своє здоровʼя і імунітет: українка поскаржилася на життя у великій країні Європи

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
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Що розчарувало українку в Німеччині Новина оновлена 12 серпня 2026, 08:53
Що розчарувало українку в Німеччині. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчина назвала несподіваний мінус Німеччини

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Життя в іншій країні може мати не лише очевидні переваги. Українка, яка майже три роки прожила у Німеччині, розповіла, що попри роботу, безпеку та хороший соціальний статус зіткнулася з проблемою, якої не очікувала.

За її словами, їй не підійшов місцевий клімат. Жінка зазначила, що за цей час її здоров’я та імунітет, як вона вважає, помітно погіршилися.

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"Навіть маючи класний соціальний статус, роботу, безпеку і так далі, ви можете зіткнутися з банальним розумінням, що вам не підходить клімат", — написала вона.

Українка також згадала поширені жарти про те, що в Німеччині людям важко переживати період із жовтня по березень. Вона закликала тих, для кого клімат є важливим під час вибору країни для життя, враховувати цей фактор.

Водночас її досвід є особистим і не означає, що з такими ж проблемами зі здоров’ям стикаються всі українці, які живуть у Німеччині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про харків’янку, яка два роки прожила в Німеччині. У своєму відео в TikTok вона розповіла, що, за її спостереженнями, у країні люди можуть постійно відчувати провину через страх отримати скаргу від сусідів.

Зокрема, дівчина згадувала ситуації, пов’язані з шумом, сортуванням сміття та іншими побутовими правилами. За її словами, через це життя може супроводжуватися постійною напругою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у якій країні Європи українці відзначають кращу медицину, соціальні умови та погоду.

Теги:
#Німеччина #Українці #Клімат #Переїзд