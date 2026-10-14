Заброньованих силовиків можуть направити до ЗСУ: що запропонували у Раді

Нардепка звернула увагу на дисбаланс у розподілі кадрів

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В економічному комітеті пропонують поповнити кадровий резерв ЗСУ за рахунок заброньованих співробітників силових структур. Ініціатива пояснюється розширенням тилового сектору безпеки та зростанням витрат на його утримання.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Не можна заганяти інженерів у окопи — чи виграє мобілізація від нових правил бронювання" .

"Збільшуються штати саме тилового сектору безпеки. Рік у рік збільшується фінансування на тилове СБУ, ДБР та інші правоохоронні структури, які додатково тиснуть на бізнес", - заявила нардепка з комітету економічного розвитку Людмила Буймістер.

Людмила Буймістер

За її словами, тиск правоохоронців спричиняє невдоволення українського бізнесу. Буймістер стверджує, що заброньовано 90% силовиків.

"Звичайно, український бізнес втрачає терпіння і вони не розуміють, чого їх чіпають, якщо 90% заброньованих силовиків. Тому у нас є де взяти додатковий людський капітал для ЗСУ", – сказала Буймістер.

Що це означає

Ініціатива порушує питання про те, як розподіляти кадри всередині сектора безпеки: яких працівників потрібно залишити в тилу, а яких можна направити до ЗСУ. Для такого перерозподілу важливо враховувати функції заброньованих працівників, а не лише їхню загальну чисельність.

Як повідомляв "Телеграф", робоча група парламентського комітету з питань оборони планувала перевірити студентів та аспірантів, які отримали броню завдяки навчанню, а також переглянути, хто та які завдання виконує у міністерствах та підрозділах ЗСУ про плани ревізії. Метою називали пошук додаткових ресурсів для оборони: пропонувалося з’ясувати, хто справді навчається, хто формально скористався пільгою. Цей підхід розширював пошук кадрового резерву межі силових структур і пов’язував його з перевіркою відстрочок і розподілу обов’язків.