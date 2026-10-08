ТЦК не визнає бронювання співробітника: що робити тим, хто працює за сумісництвом, і скільки треба заробляти

Що показати в ТЦК, якщо бронь ставлять під сумнів

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Сумісник на 0,5 чи 0,25 ставки може отримати бронювання від мобілізації. Але зарплатний поріг у 25 941 грн для нього не зменшують пропорційно до ставки.

Чи може критичне підприємство забронювати працівника-сумісника, який на основному місці роботи броні не має, розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Чотири умови замість вимоги "основного місця"

Порядок № 76 — це правила бронювання військовозобов'язаних, які затвердив Кабмін. Остання редакція діє з 1 вересня 2026 року. "Порядок № 76 не вимагає, щоб критичне підприємство було основним місцем роботи", — каже Михайло Лобунько.

За його словами, для бронювання потрібні чотири умови:

працівник стоїть на військовому обліку ;

; має трудові відносини саме з цим підприємством;

саме з цим підприємством; його дані актуальні ;

; його немає в розшуку.

Система "Дія" сумісників пропускає. "Сам факт роботи за сумісництвом не є підставою для відмови у бронюванні", — пояснює юрист. Якщо основне місце роботи не є критично важливим, це теж не заважає забронювати працівника на критичному підприємстві за сумісництвом, додає він.

25 941 гривня за 0,25 ставки: головний бар'єр для сумісників

"Зарплатний поріг не зменшують пропорційно до ставки", — наголошує Михайло Лобунько. За загальним правилом з 1 вересня 2026 року працівник має отримувати щомісяця не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 грн. Саме цю вимогу юрист називає головним бар'єром для тих, хто працює на 0,25-0,5 ставки.

Поріг діє не лише в місяць подачі. За даними "Судово-юридичної газети", щомісячна зарплата заброньованого працівника має бути не нижчою за три мінімальні заробітні плати весь час дії відстрочки.

Новий поріг запровадило рішення Кабміну від 30 травня 2026 року. На сайті Мінекономіки уряд роз'яснив, що враховують нараховану зарплату, тобто суму до сплати податків. Для підприємств на прифронтових територіях діє нижчий поріг: 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн. Вимога щодо розміру зарплати не стосується державних і комунальних підприємств.

Перелік винятків ширший. Зарплатну вимогу не застосовують також до резидентів "Дія City", релігійних організацій, верифікованих гуманітарних місій і підприємств енергетичної інфраструктури.

Один військовозобов'язаний — одне місце в квоті

Коли наприкінці травня стало відомо про нову постанову Кабміну, в мережі заговорили про заборону бронювати сумісників. Проте про заборону не йдеться, а мова про включення сумісників до квоти на бронювання. Тоді текст постанови ще не оприлюднили. Тим часом зміни не зобов'язують звільняти сумісників.

"Індивідуального рішення Мінекономіки щодо працівника немає, список формує сам роботодавець у "Дії"", — пояснює Михайло Лобунько. Сумісника при цьому враховують у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. За даними уряду, це не обов'язково основне місце. Правило не дозволяє одній людині збільшувати квоту одразу на кількох підприємствах. За даними "Судово-юридичної газети", так само рахують і тих військовозобов'язаних, які вже мають відстрочку з інших підстав, зокрема за статтею 23 закону про мобілізацію.

Є й сіра зона. За словами юриста, нове правило про облік у квоті за місцем найдовших трудових відносин стосується сумісників на іншому критичному підприємстві, тому формально відмови немає. Однак є застереження. "Роботодавці повідомляють, що працівника можуть не врахувати в квоті, якщо він довше працює навіть на некритичному підприємстві. Роз'яснень немає", — зазначає Михайло Лобунько.

Квота обмежена. Стандартний ліміт — 50% військовозобов'язаних працівників, а для підприємств на територіях можливих або активних бойових дій він може сягати 100%, пише "Судово-юридична газета". "Ліміт краще рахувати із запасом: надлишкову бронь треба анулювати протягом 10 робочих днів, інакше можна втратити критичний статус", — попереджає юрист.

П'ять документів і витяг із реєстру: що оформити до бронювання

Першою перевіряють чинність статусу самого підприємства. До 1 вересня діяв перехідний період: чинні рішення про критичність і бронювання не скасовували автоматично. Але рішення, отримані до 2 червня 2026 року, діяли лише до 1 вересня 2026 року, і підприємства мали підтвердити статус за новими критеріями. В уряді наголошують, що нові правила не скасовують бронювання для бізнесу, а мають зберегти баланс між потребами оборони та економіки. Інформацію про оновлені критерії публікують на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Якщо компанії немає в Єдиному переліку або строк статусу минув, послугою бронювання на порталі "Дія" вона скористатися не може. Також зріс середній зарплатний критерій по підприємству: з 2,5 до 3 мінімальних зарплат.

Далі йдеться про пакет на самого працівника. Юрист радить перед бронюванням переконатися, що правильно оформлені:

наказ і трудові відносини за сумісництвом;

і трудові відносини за сумісництвом; повідомлення про прийняття працівника;

працівника; дані у ПФУ та Реєстрі застрахованих осіб;

та Реєстрі застрахованих осіб; нарахування заробітної плати ;

; військово-облікові дані працівника.

"Працівник має бути штатним, відомості до ПФУ про прийняття — подані вчасно, а зарплата — не нижчою за поріг. У місяці бронювання безпечніше забезпечити повну суму", — радить Михайло Лобунько. Ще він радить мати письмову інформацію від працівника про інші місця роботи та витяг з Реєстру застрахованих осіб з датами.

Є категорії, яких бронювання не стосується. Статус ФОП не дає права на бронювання через "Дію", бо послуга доступна лише юридичним особам. За даними уряду, закон про мобілізацію бронювання ФОПів взагалі не передбачає. Роботу за цивільно-правовим договором із працевлаштуванням не прирівнюють. Військове звання, вік чи дефіцитна військово-облікова спеціальність уже не є підставою для відмови, а головна вимога до працівника — актуальні військово-облікові дані.

Заявку на бронювання, за даними уряду, мають розглянути не довше ніж за 10 робочих днів, якщо підприємство подало повний і достовірний пакет документів.

Уповноваженим особам підприємств уряд радив окремо перевірити сумісників, оцінити середню зарплату і підготувати документи для підтвердження критичності. Самому працівникові подавати щось для цього не потрібно. Йому варто уточнити в роботодавця, чи зберігається чинне бронювання, і стежити за актуальністю військово-облікових даних.

ТЦК не визнає бронь: що показати та про що питати

За словами юриста, сумісництво саме по собі не дає ТЦК підстав скасовувати бронь чи не визнавати її. Якщо військові все ж ставлять бронь під сумнів, Михайло Лобунько радить діяти за трьома кроками:

Пред'явити електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку. Повідомити роботодавця про ситуацію. Вимагати назвати конкретну законодавчу підставу для невизнання броні.

За потреби такі дії можна оскаржити, зазначає юрист. "Якщо бронювання є в "Резерв+", то будь-які питання мають бути відсутні", — підсумовує Михайло Лобунько.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібна медкомісія для отримання бронювання та відстрочки.