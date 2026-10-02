Бронювання не буде: визначено, кого мобілізують навіть попри роботу
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Йдеться про дефіцитних спеціалістів
Чоловіки з певними військові спеціальностями не можуть бути заброньованими від мобілізації, навіть якщо офіційно працюють на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників. Зокрема йдеться про дефіцитні ВОС (військово-облікові спеціальності).
Дефіцитні військові спеціальності були визначені листом Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469. Зокрема можливості бути заброньованими не мають чоловіки з такими військово-обліковими спеціальностями:
- оператори бойових машин піхоти — код 121;
- оператори бойових машин десанту — код 122;
- військовослужбовці, пов'язані з експлуатацією середніх танків — код 113;
- фахівці з танків із ракетно-гарматним озброєнням — код 117;
- спеціалісти зі 152-мм гармат — код 133;
- оператори самохідних гармат калібру 152 мм — код 134;
- фахівці із самохідних гармат калібром від 76 до 130 мм — код 136;
- спеціалісти протитанкових гармат — код 137;
- снайпери — код 110;
- фахівці з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами — код 065;
- фахівці із зенітних ракет малої дальності — код 071.
З 1 жовтня відстрочку продовжують по-новому: хто має знову подати документи
З 1 жовтня 2026 року почали діяти нові правила продовження відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження, якщо до завершення дії документа залишилося менш ніж 30 днів.
Раніше надана відстрочка продовжується автоматично, якщо документи та інформація в реєстрі підтверджує, що підстави для відстрочки залишаються актуальними. Однак є випадки, коли для її продовження є потреба надати новий пакет документів. Подати звернення та документи до ЦНАПу варто перш за все тим чоловікам, у яких минулого разу відстрочка не продовжилася автоматично.
Раніше "Телеграф" розповідав, що бронювання може стати дорожчим у 2027 році. Новий поріг зарплати уже порахували.