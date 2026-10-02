Бронювання не буде: визначено, кого мобілізують навіть попри роботу

Йдеться про дефіцитних спеціалістів

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Чоловіки з певними військові спеціальностями не можуть бути заброньованими від мобілізації, навіть якщо офіційно працюють на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників. Зокрема йдеться про дефіцитні ВОС (військово-облікові спеціальності).

Дефіцитні військові спеціальності були визначені листом Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469. Зокрема можливості бути заброньованими не мають чоловіки з такими військово-обліковими спеціальностями:

оператори бойових машин піхоти — код 121;

— код 121; оператори бойових машин десанту — код 122;

— код 122; військовослужбовці, пов'язані з експлуатацією середніх танків — код 113;

— код 113; фахівці з танків із ракетно-гарматним озброєнням — код 117;

— код 117; спеціалісти зі 152-мм гармат — код 133;

— код 133; оператори самохідних гармат калібру 152 мм — код 134;

— код 134; фахівці із самохідних гармат калібром від 76 до 130 мм — код 136;

— код 136; спеціалісти протитанкових гармат — код 137;

— код 137; снайпери — код 110;

— код 110; фахівці з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами — код 065;

код 065; фахівці із зенітних ракет малої дальності — код 071.

Нові правила бронювання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З 1 жовтня відстрочку продовжують по-новому: хто має знову подати документи

З 1 жовтня 2026 року почали діяти нові правила продовження відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження, якщо до завершення дії документа залишилося менш ніж 30 днів.

Раніше надана відстрочка продовжується автоматично, якщо документи та інформація в реєстрі підтверджує, що підстави для відстрочки залишаються актуальними. Однак є випадки, коли для її продовження є потреба надати новий пакет документів. Подати звернення та документи до ЦНАПу варто перш за все тим чоловікам, у яких минулого разу відстрочка не продовжилася автоматично.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бронювання може стати дорожчим у 2027 році. Новий поріг зарплати уже порахували.