"Липові" довідки не допоможуть: у Раді готують велику ревізію, щоб знайти додатковий ресурс для ЗСУ

У парламентському оборонному комітеті ініціюють перевірки студентів, аспірантів і систем бронювання

Робоча група парламентського комітету з питань оборони працює над тим, аби "перетрусити" студентів, які отримали броню під приводом навчання, і провести ревізію ролей у міністерствах та підрозділах ЗСУ. Про це заявив в інтерв'ю "Телеграфу" член комітету Юрій Здебський.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням — Сидять мордовороти, довідки поробили: депутат про мобілізацію жінок, "бусифікацію" і ревізію студентів

За його словами, необхідно з’ясувати, хто справді навчається, хто — аспірант, а хто формально отримав пільги, і знайти в Україні додаткові ресурси для оборони. "Треба перетрусити тих, хто справді навчається, хто справді аспірант. Треба шукати ресурс в Україні. Крім того, треба ще розібратися, хто і які завдання виконує в міністерствах, ЗСУ, здійснити ревізію. Усі ці питання ми постійно обговорюємо на комітеті. Ми намагаємося знайти ту золоту середину, щоб країна вистояла. Люди ховаються, та люди багато чого не розуміють. Зараз війна зовсім не така, як була у 2022 році. Зараз війна сучасних технологій, дронова, але, все одно, треба на "нулі" сидіти, щоб територію не здавали."

Депутат також зазначив, що фіксує випадки, коли люди з сумнівними довідками вже потрапляють у різні інститути, і пообіцяв, що такі схеми матимуть наслідки. "Ми працюємо, думаємо, як правильно мотивувати і як правильно зробити, щоб все було прозоро і люди не чекали, коли їх схоплять і кудись закинуть. Щоб йшли всі в рекрутингові центри, вибирали собі відповідну професію. Якщо ти психолог, то йди на психолога. Та куди я не приїжджаю, мордовороти сидять, довідки поробили, в інститути вступили незрозуміло в які, бронь зробили незрозуміло як. Та це все боком вилізе", — каже Здебський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах і без поліції.