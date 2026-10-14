Забронированных силовиков могут направить в ВСУ: что предложили в Раде

Нардепка обратила внимание на дисбаланс в распределении кадров

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В экономическом комитете предлагают пополнить кадровый резерв ВСУ за счет забронированных сотрудников силовых структур. Инициатива объясняется расширением тылового сектора безопасности и ростом расходов на его содержание.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Нельзя загонять инженеров в окопы – выиграет ли мобилизация от новых правил бронирования".

"Увеличиваются штаты именно тылового сектора безопасности. Из года в год увеличивается финансирование на тыловое СБУ, ДБР и другие правоохранительные структуры, дополнительно давящие на бизнес", – заявила нардепка из комитета экономического развития Людмила Буймистер.

Людмила Буймистер

По ее словам, давление правоохранителей вызывает недовольство украинского бизнеса. Буймистер утверждает, что забронированы 90% силовиков.

"Конечно, у украинского бизнеса теряется терпение и они не понимают, чего их трогают, если 90% забронированных силовиков. Поэтому у нас есть где взять дополнительный человеческий капитал для ВСУ", – сказала Буймистер.

Что это означает

Инициатива поднимает вопрос о том, как распределять кадры внутри сектора безопасности: каких сотрудников нужно оставить в тылу, а каких можно направить в ВСУ. Для такого перераспределения важно учитывать функции забронированных работников, а не только их общую численность.

Как сообщал "Телеграф", рабочая группа парламентского комитета по вопросам обороны планировала проверить студентов и аспирантов, получивших бронь благодаря обучению, а также пересмотреть, кто и какие задачи выполняет в министерствах и подразделениях ВСУ о планах ревизии. Целью называли поиск дополнительных ресурсов для обороны: предлагалось выяснить, кто действительно учится, а кто формально воспользовался льготой. Этот подход расширял поиск кадрового резерва за пределы силовых структур и связывал его с проверкой отсрочек и распределения обязанностей.