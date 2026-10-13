Нові правила бронювання можуть призвести до звільнень: про які ризики попередив нардеп

Новий підхід може зробити працівників з особистою відстрочкою менш вигідними

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Зміна підходу до бронювання може призвести до звільнень працівників із особистою відстрочкою та створити ризик дискримінаційного ставлення до багатодітних батьків, студентів та інших захищених категорій.

Про це пише народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, за проєктом оновлених правил, такі фахівці не збільшуватимуть квоту підприємства для бронювання інших працівників. Можливі наслідки Федієнко назвав "каскадним ефектом" і закликав уряд оцінити соціальні та економічні ризики проєкту.

Як проєкт змінює розрахунок квоти

За чинною редакцією постанови № 76, працівників із відстрочкою на інших підставах за статтею 23 враховують у загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи. Проєкт змін пропонує перенести їх до переліку осіб, яких не беруть до уваги під час розрахунку квоти.

Федієнко пояснив: за такого підходу працівник з особистою відстрочкою не збільшуватиме квоту підприємства й не допомагатиме забронювати колег. Тож роботодавці можуть вважати таких людей невигідними.

"Виникає потенційно небезпечна логіка: працівник із власною відстрочкою не збільшує квоту підприємства; його присутність у штаті не допомагає забронювати інших; роботодавець, який прагне зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, може почати розглядати таких людей як невигідних для штатної структури", – написав Олександр Федієнко.

За оцінкою депутата, зміни можуть призвести до втрати фахівців і звільнень, а також створити ризик зупинки підприємств, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури. Як альтернативу пропонує посилити контроль за виконанням умов бронювання й запровадити жорсткі санкції за зловживання.

Що потрібно знати

За повідомленням нардепа Ярослава Железняка, уряд розглядає можливість виключити військовозобов'язаних, що мають відстрочку за ст. 23, зокрема студентів, опікунів недієздатних осіб, людей з інвалідністю, багатодітних батьків тощо, із загальної чисельності працівників, від якої вираховується 50% квота.

Також пропонується обмежити пороги бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 85, а для комунальної сфери з 75% до 60%.

Як повідомляв "Телеграф", багатодітні батьки можуть ризикувати особистою відстрочкою через борг з аліментів. Однак відмовити їм ТЦК може лише на підставі точного розрахунку. Адвокат наводить приклад: якщо щомісячний платіж становить 8 000 гривень, борг у 8 000 або 16 000 гривень дорівнює платежу за один чи два місяці й не є підставою для відмови.