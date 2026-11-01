Залишилось 4 тижні: хто ризикує залишитись без субсидії на зиму

Більшості чинних отримувачів допомогу перерахують автоматично

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Щоб отримувати житлову субсидію від початку опалювального сезону 2026–2027 років, потрібно подати заяву не пізніше 30 листопада 2026 року включно. Тим, хто звертається по допомогу вперше, а також домогосподарствам, у яких змінився склад сім’ї або майновий стан, потрібно подати заяву і декларацію.

Як роз’яснює Пенсійний фонд України, документи, подані з 1 жовтня до 30 листопада включно, дають право на субсидію від початку опалювального періоду – з 1 жовтня. Якщо звернутися пізніше, допомогу призначать із місяця подання заяви.

Кому субсидію перерахують автоматично

Більшості домогосподарств, яким призначили виплати з 1 травня 2026 року, повторно звертатися не потрібно. Пенсійний фонд перерахує допомогу на опалювальний сезон за даними реєстрів, якщо сімейний і майновий стан отримувачів не змінився.

Автоматичний перерахунок стосуватиметься і сімей, у яких улітку розмір субсидії становив 0 гривень. Для них визначать суму допомоги на опалювальний період.

Для отримувачів субсидії на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива діє окреме правило. Таку допомогу призначають на один календарний рік за особистим зверненням і автоматично не продовжують.

Коли потрібно оновити заяву і декларацію

Документи потрібно подати під час першого звернення по субсидію. Чинним отримувачам слід повідомити ПФУ, якщо змінився склад зареєстрованих осіб або сім’ї, вони переїхали, змінили постачальників житлово-комунальних послуг або номери особових рахунків.

На право отримувати допомогу впливають і зміни майнового стану. Його переглядають, якщо протягом 12 місяців перед зверненням сім’я придбала транспорт, нерухомість або інші товари на суму понад 100 000 грн; якщо член сім’ї має банківські депозити на суму понад 100 000 грн; а також якщо сім’я придбала іноземну валюту або банківські метали на суму від 50 000 грн.

Самостійно звернутися потрібно і тим, кому не призначили субсидію на неопалювальний сезон через заборгованість, але згодом борг погасили, реструктуризували або оскаржили в суді.

Як розраховують розмір допомоги

Право на субсидію розраховують індивідуально, враховуючи доходи сім’ї та обов’язковий платіж. Допомога покриває різницю між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів і сумою, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

Під час розрахунку субсидії на цей опалювальний сезон врахують доходи за I і II квартали 2026 року, а пенсію – у розмірі, нарахованому за серпень.

Куди подати документи

Основний пакет містить заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати членів домогосподарства. Орендарям потрібно додатково подати договір найму, внутрішньо переміщеним особам – довідку ВПО.

Документи можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або уповноваженій особі територіальної громади. Поштою їх надсилають рекомендованим листом до територіального органу ПФУ.

В електронному вигляді документи приймають через вебпортал послуг Пенсійного фонду, застосунок "Пенсійний фонд" і портал "Дія". На сервісах ПФУ заяву можна оформити за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID.

Як повідомляв "Телеграф", юрист Любомир Кожухов вважає, що після того, як призначенням субсидій почав займатися Пенсійний фонд, відмови почастішали: ПФУ буквально застосовує правила постанови Кабміну № 848. Навіть нужденна сім’я може втратити допомогу – докладніше про причини відмов.