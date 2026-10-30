Люди бояться фільтрації, а маршрут веде через Росію: що відбувається в Олешках

Цивільні зможуть самі обрати кінцевий напрямок – Україну або РФ

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На ранок п’ятниці, 30 жовтня 2026 року, запланували евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Охочі зможуть виїхати до 14:00. Операція відбуватиметься під час локального припинення вогню.

Евакуація мала початися о 09:00 за київським часом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що наразі перебуває в Армянську і координується з російською стороною.

"Наше головне завдання — забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе", — пише він.

Для евакуаційного маршруту розмінували визначені під’їзні шляхи до Олешок

Куди повезуть людей і коли роздадуть допомогу

Через безпекові ризики на лінії фронту маршрут спочатку пролягатиме в напрямку Анапи в Росії, а потім – до Білорусі. Звідти громадяни зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Визначені під’їзні шляхи й вулиці розмінували. Гуманітарний конвой сформували й очікують його біля центральної лікарні.

Ліки та їжу планують роздати після 14:30 тим, хто залишиться в Олешках. Білоруська сторона заявила, що сприятиме місії та доправить десятки тонн допомоги: борошно, крупи, консерви, пальне для генераторів, інсулін і антибіотики.

Режим тиші в районі міста та на маршрутах конвоїв діє з 03:00 за Києвом 27 жовтня – це 04:00 за Москвою – до 22:59 неділі, 1 листопада.

Охочих виїхати з Олешок планують доправити в Україну через Росію та Білорусь

Як їхатимуть евакуйовані

Для евакуації підготували 25 автобусів щонайменше на 750 пасажирів. Для лежачих пацієнтів передбачили спеціалізовані автобуси приблизно на 30 місць і ще дев’ять додаткових місць, а також дев’ять автомобілів швидкої допомоги.

Уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова заявила про участь понад 50 медичних фахівців, зокрема лікарів і фельдшерів. За її твердженням, у кожному автобусі є вода та сухі пайки, а за потреби пасажирам дадуть гарячу їжу.

Для координації місії зібралися делегації України, Росії та США. У ній беруть участь Лубінець і Лантратова; місію координує також перша леді США Меланія Трамп. На місці журналісти трьох країн.

Олешки на початку осені/ Фото: 34 окремої бригади морської піхоти "Борисфен"

Місцеві бояться фільтрації

Волонтерка, яка допомагає рятувати жителів Олешок, повідомила, що росіяни вивезли 29 людей із території, де планували евакуацію, у невідомому напрямку. Наразі, за її словами, вона не може встановити, де вони перебувають на окупованій частині Херсонщини.

Мешканці, з якими спілкувалася МІПЛ, бояться примусових перевірок і допитів російськими силами – фільтрації. Особливо тривожаться ті, хто втратив документи. Офіс українського омбудсмена повідомляє, що фільтрації не буде. Практичне виконання цієї гарантії та медичний супровід упродовж усього маршруту залишаються ключовими питаннями безпеки.

Місцеві розповідають, що російська сторона обрала дорогу, з якої найменше видно зруйновані квартали. Співрозмовник МІПЛ вважає, що так намагаються приховати від іноземних журналістів наслідки окупації.

"Місто знищене, і знищила його Росія, бо до її приходу в нас все було добре", – сказав мешканець Олешок у розмові з МІПЛ.

Знищена стела на в’їзді в Олешки/ Фото: 34 окремої бригади морської піхоти "Борисфен"

Чому операція важлива і до чого може привести

Для цивільних евакуація – можливість залишити місто, де гостро бракує їжі та медикаментів. Це стосується, зокрема, маломобільних людей і тих, хто не має документів. Результат залежатиме від того, скільки людей фактично виїдуть і безпечно дістануться України, а також чи отримають допомогу ті, хто залишиться.

Організатори вважають локальне перемир’я перевіркою того, чи зможуть військові командування обох сторін виконувати політичні домовленості на фронті. Співрозмовник із команди президента Володимира Зеленського, який долучився до підготовки, розповідає, що узгодити припинення вогню було складно і з російського боку, і всередині української військової системи: підрозділи вимагали додаткових гарантій безпеки.

"Ми хочемо зараз спробувати. І якщо вдасться, то через невеликий проміжок часу організувати на іншій ділянці фронту теж гуманітарний коридор. Якраз для того, щоб військові навчилися це робити: зупинятися, гарантувати безпеку проходу і тому подібні речі. Щоб потім, якщо буде якась велика домовленість, ми могли її одразу реалізувати", – пояснив співрозмовник, дотичний до організації перемир’я.

Як повідомляв "Телеграф", під час перших 30 годин режиму припинення вогню в окупованих Олешках не зафіксували жодного інциденту. До його початку Сили оборони України доправили до міста безпілотниками близько чотирьох тонн продуктів.