Стратегічна авіація та балістика: Росія готує нову масовану атаку на Україну

РФ не припиняє терористичних атак по Україні

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У неділю, 1 листопада, росіяни спорядили стратегічні бомбардувальники та підготували балістичні ракети і безпілотники для масованого удару по Україні. Серед можливих цілей — об'єкти енергетики, зокрема в західних областях України.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів. Зазначається, що протягом наступних 24 годин зберігатиметься висока ймовірність атаки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, РФ готує удари з Брянської, Курської та Воронезької областей. А також з військових аеродромів Міллерово і Таганрог.

"Готові до застосування балістичні ракети типу "Іскандер-М/КН-23/РМ-48У" та протикорабельні ракети "Циркон/Онікс-М" з Брянська, Курська, Воронежа, Усього до 32 балістичних та протикорабельних ракет з усіх напрямків", — зазначено в повідомленні.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" пише, що росіяни також підготували для атаки стратегічну авіацію. Ймовірними цілями будуть енергетичні об'єкти.

"Всі ці гербери і мопеди летять по підстанціях (світло і тепло) або тягових підстанціях (залізничка). Багато збили, але й прилетіло достатньо. Висока ймовірність застосування стратегічних півнів у ніч на завтра (якщо будуть пуски — цілі будуть приблизно ті ж). Перемир'я ж закінчується, починається гуманізм", — йдеться у повідомленні.

Стратегічна авіація РФ. Інфографіка "Телеграф"

Український журналіст Андрій Цаплієнко також зазначає, що росіяни підготували для атаки 6 бортів Ту-95 і Ту-160. Окрім цього до удару готують і балістичні та протикорабельні ракети.

"Шість Ту-95 і Ту-160 уже споряджені: розвідка США попереджає про високу ймовірність масованої атаки РФ протягом наступних 24 годин. Серед можливих цілей — об'єкти енергетики, зокрема в західних областях України. Також підготовлено 31 ракету типу "Іскандер", С-400, "Циркон" та "Онікс", — написав Цаплієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія регулярно атакує Кременчук та які об’єкти не дають спокою ворогу.