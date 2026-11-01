Шпіца привезли до ветеринара з підозрою на рак, а вона народила "швепса": хто виявився батьком
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Собача історія здивувала українців
Жінка привезла шпіца до ветеринарної клініки, підозрюючи, що в собаки рак. Однак обстеження показало: улюблениця вагітна.
Історію українка розповіла в TikTok. Під час огляду собаку почало трусити, і ветеринарка спочатку запідозрила гормональний збій.
Щоб з'ясувати причину, собаці вирішили зробити УЗД. Обстеження показало, що всередині одне маленьке цуценя. До пологів залишалися лічені хвилини. Так звичайна поїздка на огляд несподівано завершилася появою потомства.
Підозри господарки викликали відгук у глядачів. Одні писали, що такий результат кращий за той, якого вона боялася, інші жартували про несподівану вагітність.
Новонароджене цуценя виявилося схожим на мопса. Його батько – 12-річний пес: він сліпий, глухий і вже насилу пересувається. Господарка жартома називає його "скотиною", а в коментарях підхопили її ставлення до несподіваного "зятя".
У коментарях цуценяті вигадали прізвиська "швепс" і "шмопс".
"Вітаю, у вас швепс", – написав користувач Rue.
"Шмопс вийшов", – написав користувач "Тори Готовит".
Як повідомляв "Телеграф", руда акіта-іну зустріла господаря-військового після тривалої розлуки. Спочатку собака завмерла, а потім почала стрибати й махати хвостом.