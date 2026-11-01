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Шпіца привезли до ветеринара з підозрою на рак, а вона народила "швепса": хто виявився батьком

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Замість страшного діагнозу господиня зненацька отримала цуценя
Замість страшного діагнозу господиня зненацька отримала цуценя. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Собача історія здивувала українців

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Жінка привезла шпіца до ветеринарної клініки, підозрюючи, що в собаки рак. Однак обстеження показало: улюблениця вагітна.

Історію українка розповіла в TikTok. Під час огляду собаку почало трусити, і ветеринарка спочатку запідозрила гормональний збій.

Рудий шпіц лежить на столі в клініці, жінка тримає його, рука торкається його морди
Жінка думала, що у собаки пухлина

Щоб з'ясувати причину, собаці вирішили зробити УЗД. Обстеження показало, що всередині одне маленьке цуценя. До пологів залишалися лічені хвилини. Так звичайна поїздка на огляд несподівано завершилася появою потомства.

Рудий шпіц дивиться на новонароджене цуценя в руці людини
Несподівана вагітність шпіца завершилася народженням цуценяти

Підозри господарки викликали відгук у глядачів. Одні писали, що такий результат кращий за той, якого вона боялася, інші жартували про несподівану вагітність.

Коментарі Наташі, Ірини та Lena Bisiorkowska про страхи господарки й вагітність собаки
Несподівана вагітність шпіца стала приводом для жартів у коментарях

Новонароджене цуценя виявилося схожим на мопса. Його батько – 12-річний пес: він сліпий, глухий і вже насилу пересувається. Господарка жартома називає його "скотиною", а в коментарях підхопили її ставлення до несподіваного "зятя".

Коментарі Крістіни, Оленьки та Zalizovska про зовнішність цуценяти й ставлення до його батька
Глядачі пожартували про ставлення господарки до батька новонародженого цуценяти

У коментарях цуценяті вигадали прізвиська "швепс" і "шмопс".

"Вітаю, у вас швепс", – написав користувач Rue.

Коментар Rue "Вітаю, у вас швепс" і жарт Саші про неприязнь до "зятя"
У коментарях цуценяті запропонували прізвисько "швепс"

"Шмопс вийшов", – написав користувач "Тори Готовит".

Коментар користувача "Тори Готовит" із текстом "Шмопс вийшов" та емодзі
Несподівана вагітність шпіца викликала хвилю жартів про цуценя-шмопса

Як повідомляв "Телеграф", руда акіта-іну зустріла господаря-військового після тривалої розлуки. Спочатку собака завмерла, а потім почала стрибати й махати хвостом.

Теги:
#Тварини #Собака #Мопс #Шпіц #TikTok