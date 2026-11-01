Вибухи лунали від Києва до Львова, зруйнований виконком: як Україна пережила нову атаку дронів

Масований наліт тривав до ранку

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У ніч проти 1 листопада російські війська продовжили масовану атаку на Україну ударними безпілотниками, у тому числі реактивними. Повітряна тривога охопила низку регіонів, у кількох містах чули вибухи, сили протиповітряної оборони працювали за ворожими цілями. У Краматорську внаслідок російського удару зруйновано будівлю виконкому.

Росія вдарила по Краматорську

Пізно ввечері 31 жовтня російські війська завдали авіаудару Краматорську Донецької області.

Внаслідок атаки зруйновано будівлю виконавчого комітету міської ради на площі Миру.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, будівля пережила окупацію 2014 року, штурми та звільнення міста.

"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська", – написав він.

Руйнування будівлі в Краматорську стало одним із наслідків російської атаки

Наслідки атаки на Київ

Увечері 31 жовтня російські безпілотники дісталися столиці.

У Дарницькому районі дрон упав на відкритій території. У Деснянському районі після падіння безпілотника почалася пожежа на нежитловій території: спалахнули припарковані автомобілі.

Вогонь поширився приблизно 20 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. За попередніми даними, загиблих та постраждалих не було.

Пошкодження у Черкаській області

Під час нічної атаки на Черкащині постраждали житлові будинки та господарські будівлі.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено як мінімум сім приватних домоволодінь.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про постраждалих не повідомляли.

Де чули вибухи і куди прямували дрони

Атака розпочалася увечері 31 жовтня і продовжилася після опівночі. Російські безпілотники рухалися відразу за декількома напрямками, у тому числі у бік центральних та західних регіонів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі загрозу фіксували у таких областях:

Київська область та Київ. Безпілотники, зокрема реактивні, прямували на Бровари, Ірпінь, Обухів, Білу Церкву, Бориспіль та інші населені пункти. У столиці також повідомляли про рух дронів із південного та південно-східного напрямків.

Безпілотники рухалися у напрямку до Черкас, Золотоноші, Звенигородки, Сміли та інших населених пунктів. Вночі у Черкасах лунали вибухи.

Вінницька область. Загрозу фіксували у районі Вінниці, Жмеринки, Калинівки, Немирова, Тиврова та інших населених пунктів.

Дрони прямували на Полтаву, Лубни, Лохвицю, Ромодан та Велику Багачку.

Запорізька область. Безпілотники фіксували у напрямку Дніпра, Павлограда, Кам’янського та Синельниківського району.

Західні області. Вранці 1 листопада нові групи БПЛА рухалися через Рівненську область у бік Волині, а також із Тернопільської області – у напрямку Львівщини. У Львові повідомляли про роботу ППО.

Атака тривала вранці

Станом на 4:40 1 листопада повітряна загроза зберігалася. Нові групи ударних безпілотників, у тому числі реактивних, фіксували у напрямку до Волинської, Львівської, Полтавської та інших областей.

Близько 04:27 повідомляли про роботу ППО у Львові. Також фіксували безпілотники, які рухалися у бік Костополя та далі – Волині.

Як повідомляв "Телеграф", російський безпілотник попав у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва на рівні 12–16 поверхів. Вранці 21 жовтня дрон типу "Шахед" вдарив по 24-поверховому будинку у Святошинському районі. Ці випадки показують, що попередні атаки торкалися житлових багатоповерхівок у різних частинах столиці. У Святошинському районі загинули двоє людей. Для постраждалих розгорнули штаб: там можна було подати заяву на матеріальну допомогу та отримати консультації щодо компенсацій за пошкоджене майно та державні програми підтримки.