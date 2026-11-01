Осталось 4 недели: кто рискует остаться без субсидии на зиму

Большинству действующих получателей помощь пересчитают автоматически

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Чтобы получать жилищную субсидию с начала отопительного сезона 2026–2027 годов, нужно подать заявление не позднее 30 ноября 2026 года включительно. Тем, кто обращается за помощью впервые, а также домохозяйствам, в которых изменился состав семьи или имущественное положение, нужно подать заявление и декларацию.

Как разъясняет Пенсионный фонд Украины, документы, поданные с 1 октября по 30 ноября включительно, дают право на субсидию с начала отопительного периода – с 1 октября. Если обратиться позже, помощь назначат с месяца подачи заявления.

Кому субсидию пересчитают автоматически

Большинству домохозяйств, которым назначили выплаты с 1 мая 2026 года, повторно обращаться не нужно. Пенсионный фонд пересчитает помощь на отопительный сезон по данным реестров, если семейное и имущественное положение получателей не изменилось.

Автоматический перерасчет коснется и семей, у которых летом размер субсидии составлял 0 гривен. Для них определят сумму помощи на отопительный период.

Для получателей субсидии на покупку твердого или жидкого печного бытового топлива действует отдельное правило. Такую помощь назначают на один календарный год по личному обращению и автоматически не продлевают.

Когда нужно обновить заявление и декларацию

Документы нужно подать при первом обращении за субсидией. Действующим получателям следует сообщить ПФУ, если изменился состав зарегистрированных лиц или семьи, они переехали, сменили поставщиков жилищно-коммунальных услуг либо номера лицевых счетов.

На право получать помощь влияют и изменения имущественного положения. Его пересматривают, если в течение 12 месяцев перед обращением семья купила транспорт, недвижимость или другие товары на сумму свыше 100 000 грн; если у члена семьи есть банковские депозиты более чем на 100 000 грн; а также если семья приобрела иностранную валюту или банковские металлы на сумму от 50 000 грн.

Самостоятельно обратиться нужно и тем, кому не назначили субсидию на неотопительный сезон из-за задолженности, но позже долг погасили, реструктуризировали или оспорили в суде.

Как рассчитывают размер помощи

Право на субсидию рассчитывают индивидуально, учитывая доходы семьи и обязательный платеж. Помощь покрывает разницу между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и суммой, которую домохозяйство должно платить самостоятельно.

При расчете субсидии на этот отопительный сезон учтут доходы за I и II кварталы 2026 года, а пенсию – в размере, начисленном за август.

Куда подать документы

Основной пакет включает заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства. Арендаторам нужно дополнительно подать договор найма, внутренне перемещенным лицам – справку ВПЛ.

Документы можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или уполномоченному лицу территориальной общины. По почте их отправляют заказным письмом в территориальный орган ПФУ.

Электронно документы принимают через веб-портал услуг Пенсионного фонда, приложение "Пенсійний фонд" и портал "Дія". На сервисах ПФУ заявление можно оформить с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID.

Как сообщал "Телеграф", юрист Любомир Кожухов считает, что после того, как назначением субсидий стал заниматься Пенсионный фонд, отказы участились: ПФУ буквально применяет правила постановления Кабмина № 848. Даже нуждающаяся семья может лишиться помощи – подробнее о причинах отказов.