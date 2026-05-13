Українцям пояснили, кому потрібно заново оформити субсидію у 2026 році

Частині українців доведеться повторно подавати документи, а сума виплати в цьому місяці не має дивувати — основне про субсидії в травні

У травні українцям автоматично перепризначають житлові субсидії, проте є ті, кому потрібно подавати заяву заново. Право на отримання субсидії визначають до 30 квітня 2027 року.

Що потрібно знати:

У травні житлові субсидії більшості українців перепризначають автоматично

Окремим категоріям громадян потрібно повторно подати заяву та документи

Подати документи можна через ПФУ, ЦНАП, "Дію" або поштою

Менша субсидія у травні пов’язана із завершенням опалювального сезону

Як повідомили у Пенсійному фонді, якщо домогосподарство й надалі матиме право на отримання субсидії, її розмір на наступний період 2026–2027 років буде визначено без додаткового звернення громадян на основі вже наявних даних.

Водночас окремим категоріям українців необхідно повторно подати заяву та документи для призначення виплат. Це стосується випадків, якщо:

заявник або член домогосподарства орендує житло та самостійно сплачує житлово-комунальні послуги

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша за кількість зареєстрованих у помешканні

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи

домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива.

Подати документи для оформлення житлової субсидії можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду

поштою до територіального органу Фонду

онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок "Пенсійний фонд"

через центри надання адміністративних послуг

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування

через портал "Дія".

Чому нарахована в травні субсидія менша, аніж зазвичай

Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони. Неопалювальний сезон триває з 1 травня по 30 вересня, а опалювальний — з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому субсидія на оплату опалення обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду — з 16 жовтня по 15 квітня включно. Саме тому розмір виплат за квітень, які громадяни отримали у травні, міг бути меншим, ніж у попередньому місяці, оскільки нарахування за опалення проводили лише за 15 днів квітня. Виплата житлової субсидії здійснюється у поточному місяці за попередній.

