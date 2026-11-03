За лічені години популярний мобільний оператор підвищує тарифи: встигніть зафіксувати стару ціну

До опівночі є можливість підключитися за попередньою вартістю

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За кілька годин, 4 листопада о 00:00 "Київстар" оновить тарифну лінійку "Все разом" і тариф "Дитячий". До цього часу можна підключити чинні пропозиції та зберегти їхню вартість і наповнення.

Про це повідомляється на сайті "Київстар". Після оновлення старі версії стануть недоступними для нових підключень. Оновлені пропозиції "Все разом" будуть доступні для передплати й контракту, а новий "Дитячий" – для передплати.

До 4 листопада тарифи можна підключити за поточними цінами. Фото: Київстар

Хто більше не зможе підключити старі тарифи

Обмеження торкнеться нових користувачів, абонентів, які переносять номер від іншого оператора, та клієнтів, які змінюють тариф усередині мережі. Після закриття тарифу перейти зі старого пакета на інший можна буде, але повернутися до попереднього – уже ні.

"Якщо ви користуєтеся цими тарифами, для вас їхні умови не зміняться, нічого додатково робити не потрібно", – повідомили в компанії "Київстар".

Чинні пакети для передплати отримають назви "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2026" і "Дитячий 2026". Для контрактних клієнтів запровадять назви "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт 2026" і "ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025". Рік у назві допоможе відрізнити архівні пропозиції від нових.

Поточні ціни та послуги в пакетах "Все разом"

До оновлення тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштує від 370 грн. До нього входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 300 хвилин на інші напрямки та домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" коштує від 450 грн. Пакет передбачає безлімітний мобільний інтернет, 600 хвилин для дзвінків і домашнє підключення зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Персональну вартість можна побачити в застосунку оператора, ввівши номер. Повні умови оновлених пропозицій компанія оприлюднить 4 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Київстар" пропонує вигідний тариф для дітей. Абонентська плата складає менш як 10 гривень на день, а при купівлі річного тарифу — лише майже 5,50 грн на день.