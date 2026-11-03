За считанные часы популярный мобильный оператор повышает тарифы: успейте зафиксировать старую цену

До полуночи есть возможность подключиться по прежней стоимости

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Через несколько часов, 4 ноября в 00:00 "Киевстар" обновит тарифную линейку "Все разом" и тариф "Дитячий". До этого времени можно подключить действующие предложения и сохранить их стоимость и наполнение.

Об этом сообщается на сайте "Киевстар". После обновления старые версии станут недоступны для новых подключений. Обновленные предложения "Все разом" будут доступны для предоплаты и контракта, а новый "Дитячий" – для предоплаты.

До 4 ноября тарифы можно подключить по текущим ценам. Фото: Киевстар

Кто больше не сможет подключить старые тарифы

Ограничение коснется новых пользователей, абонентов, переносящих номер от другого оператора, и клиентов, меняющих тариф внутри сети. После закрытия тарифа перейти со старого пакета на другой можно будет, но вернуться к предыдущему уже нет.

"Если вы пользуетесь этими тарифами, для вас их условия не изменятся, ничего дополнительно делать не нужно", – сообщили в компании "Киевстар".

Действующие пакеты для подписки получат названия "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2026" и "Дитячий 2026". Для контрактных клиентов введут названия "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт 2026" и "ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025". Год в названии поможет отличить архивные предложения от новых.

Текущие цены и услуги в пакетах "Все разом"

До обновления тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит от 370 грн. В него входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети, 300 минут в другие направления и домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" стоит от 450 грн. Пакет подразумевает безлимитный мобильный интернет, 600 минут для звонков и домашнее подключение со скоростью до 1 Гбит/с. Персональную стоимость можно увидеть в приложении оператора, введя номер. Полные условия обновленных предложений компания обнародует 4 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Киевстар" предлагает выгодный тариф для детей. Абонентская плата составляет менее 10 гривен в день, а при покупке годового тарифа — почти 5,50 грн в день.