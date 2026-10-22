"Київстар" оновив тарифи домашнього інтернету: хто платитиме по 400 гривень

Новим абонентам пропонують єдину акційну ціну на шість місяців

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З 15 жовтня 2026 року "Київстар" змінив стандартну вартість трьох тарифів домашнього інтернету. Водночас нові абоненти протягом перших шести місяців платитимуть за будь-який пакет оновленої лінійки по 200 гривень на місяць.

Про це повідомляється на сайті kyivstar.ua

Скільки коштують тарифи "Київстару"

Оператор підвищив стандартну щомісячну плату в усіх трьох пакетах. Оновлена вартість тарифів така:

"Базовий" – 300 гривень на місяць замість 200 гривень;

"Оптимальний" – 400 гривень на місяць замість 350 гривень;

"Комфортний" – 500 гривень на місяць замість 450 гривень.

Для нових користувачів діє акція: у перші пів року щомісячна плата однакова незалежно від обраного тарифу. Знижка поширюється на всю оновлену лінійку та не змінює наповнення пакетів – абоненти отримують усі передбачені ними послуги.

Після завершення шестимісячного акційного періоду плату нараховуватимуть за стандартною вартістю обраного плану.

Які швидкості та додаткові послуги доступні

Пакети відрізняються швидкістю з'єднання та додатковими можливостями. В "Оптимальному" передбачено інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с й одну Суперсилу на вибір.

Серед доступних можливостей – "Київстар ТБ". Сервіс відкриває доступ до понад 390 телеканалів і більш ніж 18 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу.

У "Комфортному" швидкість інтернету сягає 1 Гбіт/с. Пакет також містить одну Суперсилу та послугу "Статична IP-адреса", призначену, зокрема, для роботи з корпоративними чи віртуальними мережами й налаштування VPN.

Що буде з тарифами чинних абонентів

Попередні версії пакетів "Київстар" перевів до архіву. Нові клієнти вже не можуть підключити домашній інтернет на старих умовах. Для чинних абонентів їхні тарифи зберігаються: вони продовжать користуватися своїми пакетами.

Як повідомляв "Телеграф", минулого місяця "Київстар" залишили 11 943 абоненти, а компанія анонсувала зміну вартості тарифів для частини клієнтів.