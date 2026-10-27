Мобільний зв'язок для школярів: відомий оператор пропонує тариф за спецціною

Це єдиний оператор зі спеціальними умовами для неповнолітніх

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Оператор "Київстар" пропонує вигідний тариф для дітей. Абонентська плата складає менш як 10 гривень на день, а при купівлі річного тарифу — лише майже 5,50 грн на день.

Як вказано на сайті "Київстар", спеціальний тариф "Дитячий" доступний для дітей від 6 до 16 років включно. Абонентська плата складає 270 грн за 4 тижні користування, або 9,65 грн/день. У тарифний план входить:

Мобільний інтернет: 20 ГБ (з них діють у країнах Роумінг як вдома — 10 ГБ)

Дзвінки на "Київстар": Безлім

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні: 300 хв

SMS по Україні: 50 шт

Додатки без плати за трафік: 29 додатків

При умові купівля тарифу "Дитячий річний" щодення вартість зв'язку буде ще нижчою (5,48 грн за день). Одноразова плата складає 2000 гривень.

Чи є в інших операторів дитячі тарифи

Інший популярний оператор, Vodafone, не має окремого спеціального "дитячого" тарифного плану. У lifecell також немає спеціальних цін на зв'язок для дітей, є лише спеціальний тариф для пенсіонерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якого оператора найкращий тариф для пенсіонерів. Спеціальні умови для літніх людей є у всіх найпопулярніших мобільних операторів України, проте умови та ціни відрізняються.