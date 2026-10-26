Як платити за мобільний зв’язок менше: ці тарифи можна підключити за 190–220 гривень на місяць

Спеціальні пропозиції розраховані на клієнтів від 55 років

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Vodafone, "Київстар" та lifecell пропонують абонентам старшого віку тарифи вартістю від 190 до 220 гривень на місяць. У пропозицій різні вікові обмеження, наповнення та умови підключення. Vodafone фіксує ціну на рік, а lifecell – як мінімум до кінця 2027 року.

"Телеграф" розповідає, за яких умов можна підключити особливі тарифи.

Vodafone: 200 гривень на місяць з фіксацією ціни на 12 місяців

Спеціальна пропозиція Vodafone доступна абонентам від 55 років. Тариф коштує 200 гривень на місяць, і ця сума не змінюється протягом 12 місяців. Підключити його можна до 31 жовтня 2026 року.

Пропозицію підключають на контрактній основі в рамках пакету Flexx GO або під час перенесення номера від іншого оператора через послугу MNP. Vodafone перевіряє вік абонента.

Щоб підключити тариф, потрібно укласти контракт, подати заявку та поповнити рахунок на 200 гривень. Після виконання цих умов послуга автоматично підключиться. Кожен абонент може скористатися акцією лише один раз. Оформити її можна через контактний центр або у магазині оператора. Знадобляться паспорт та ідентифікаційний код.

lifecell: "Турбота" за 190 гривень та 1000 хвилин на інші мережі

Найдешевший із трьох варіантів – тариф "Турбота" від lifecell. Він призначений для українців від 55 років і коштує 190 гривень на місяць. Оператор обіцяє зберігати цю ціну щонайменше до 31 грудня 2027 року.

У пакет входять 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі lifecell і 1000 хвилин на номери інших операторів України. У цьому тарифі більше включених гігабайтів та хвилин для дзвінків за межі своєї мережі, ніж у двох інших пропозиціях.

YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger та X (Twitter) можна використовувати без витрат пакетного інтернет-трафіку. Щоб оформити тариф, потрібно звернутися до контактного центру або магазину lifecell з паспортом та ідентифікаційним кодом.

"Київстар": зв’язок, домашній інтернет та ТБ за 220 гривень

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" від "Київстар" призначений для людей віком від 60 років, а також для людей з інвалідністю І–ІІІ групи. Контрактний пакет коштує 220 гривень за календарний місяць. При підключенні слід підтвердити вік або статус інвалідності відповідними документами.

За цю суму абонент отримує 10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні у роумінгу, безлімітні дзвінки в мережі "Київстар", 100 хвилин на інші мобільні та міські номери України, а також 100 SMS.

У тариф також входять домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с за наявності технічної можливості та доступ до "Київстар ТБ Легкий". Абонент може вибрати одну суперсилу.

Підключити "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" можна у фірмовому магазині "Київстар", пред’явивши документи, або дистанційно через додаток "Дія". Віковий поріг тут вищий, ніж у Vodafone та lifecell: тариф доступний з 60 років або за підтвердженої інвалідності.

Як повідомляв "Телеграф", оператор "Київстар" підвищить вартість тарифів для частини абонентів.