Квартиру можуть відключити від газу: яка фатальна помилка в ремонті коштуватиме грошей

Планування забудовника викликало чимало проблем в мешканців такого типу квартир

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У Київській області щонайменше чотири квартири-студії відключили від газу: за чинними правилами спальне місце не можна облаштовувати в одному приміщенні з газовими приладами. Для відновлення газопостачання власникам потрібно перебудувати квартири та зробити новий ремонт.

Про такий випадок мешканка Київської області Софія розповіла "Телеграфу". За її словами, у квартирах з однаковим плануванням в одному будинку власники зіткнулися з різними наслідками.

Детальніше читайте за посиланням: Газ за хабар: як працівники "Нафтогазу" можуть заробляти на перевірках, штрафах і підключеннях

Чому планування студії стало причиною відключення

"У нас в будинку відключили від газу чотири квартири. В усіх випадках – були однокімнатні студії. При тому, що таке планування зробив забудовник, і це, мовляв, порушення правил. Будувати стіну зараз – це просто перероблювати купу всього. Студій у нас щонайменше 18, а газ відключили всього в чотирьох", – розповіла мешканка Київщини Софія.

Таке правило дійсно існує, і тепер аби відновили постачання газу власникам потрібно перебудувати квартиру та зробити новий ремонт. Те, що забудовник передав студії саме в такому вигляді, не захистило мешканців від відключення.

Що перевіряють газовики та звідки виникає ризик хабарів

Із 2024 року проводять обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цим займаються "Газмережі", що входять до групи "Нафтогаз". Мешканці платять за послугу окремо від газу та його постачання – це так звана третя платіжка.

Під час обслуговування фахівці перевіряють труби, з’єднання, крани, вентиляцію та димоходи, а також заходять до квартир. Газ можуть відключити через

несправну вентиляцію

самовільне підключення обладнання

перепланування

Результати перевірок усередині квартир часто не вносять до публічних актів, а фіксація порушення залежить від працівника, який проводить огляд.

Саме на цьому етапі і виникає ризик корупції — споживачі, яким загрожує тривале відключення газу, можуть бути більш вразливими до вимагання грошей за "неофіційне" розв'язання проблеми.

Співрозмовниця "Телеграфу" розповіла, що їй відомо про випадки, коли в іншому житловому комплексі шукали такий спосіб уникнути наслідків перевірки. Зауважимо, повторне підключення до газопостачання — окремий клопіт.

Як повідомляв "Телеграф", під час огляду, який проводиться із різною періодичністю, фахівці перевіряють газове обладнання, крани й газопроводи та шукають несправності. Якщо обладнання не перевіряти та не пускати представників "Газмереж", газ у будинку чи квартирі можуть відключити.