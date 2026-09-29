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Українцям доведеться заплатити до 2000 грн за газ: за що саме нараховують нову суму

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Перевірка справності може влетіти в копієчку Новина оновлена 29 вересня 2026, 10:39
Перевірка справності може влетіти в копієчку. Фото Колаж "Телеграфу"

Фахівці перевіряють обладнання, крани та газопроводи, а також шукають можливі несправності

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Якщо не перевіряти газове обладнання в будинку чи квартирі — газ потенційно можуть відрізати. Затягне вартість такої перевірки від кількох сотень до кількох тисяч гривень, залежно від обладнання, протяжності газових труб тощо.

У Харкові, наприклад, є соціальний пакет за 435 грн. Туди входять змащення крана до газової плити, перевірка внутрішніх газопроводів, змащення кранів плити та налагодження доступу повітря. Це найдешевший варіант. За квартиру з газовою колонкою чи будинок з газовим опаленням доведеться викласти більше — до 2000 грн.

Ціна залежить від обслуговуючої компанії. Окрім "Газмереж" областей це можуть бути й приватні підрядники. Однак важливо, щоб був договір на проведення робіт, в якому має бути дата. Його можуть перевіряти. Важливо, аби в ньому було вказано, які саме роботи проведені

Що зазвичай входить в обслуговування газових приладів:

  • перевірка всього обладнання на витік газу,
  • чищення від нагару,
  • змащення та перевірка справності кранів,
  • налаштування режиму роботи,
  • виявлення несправностей.

Як часто потрібно проводити перевірку газового обладнання

Здебільшого перевірка газового обладнання має проводитись раз на рік. Однак в договорі можуть бути прописані інші терміни. В Кременчуці зокрема, такі умови походження техобслуговування:

  • газова плита — 1 раз на три роки,
  • газова колонка — 1 раз на рік,
  • опалювальний прилад — 1 раз на рік.

Чи завжди відрізають газ, якщо немає ТО

Відрізати оселю від газопостачання — найжорсткіше рішення, якого стараються уникати, особливо за час дії воєнного стану. Водночас такий варіант можливий. Також підприємство має перевіряти і загалом внутрішньобудинкові системи. За це українці сплачують в окремій квитанції. Така перевірка також може виявити несправності чи фахівці не матимуть доступу до обладнання. В такому випадку подачу газу можуть тимчасово припинити. Це стосується газових мереж багатоквартирного будинку — тариф розраховується індивідуально для кожної будівлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підключити приватний будинок до газу у 2026 році може виявитися відчутно дорого. Коли відстань до магістральної труби перевищує нормативи, сума витрат сягає понад 300 тисяч гривень. За даними аналізу вартості підключення, лише зовнішнє приєднання обійдеться у 138 тисяч гривень, тоді як внутрішні комунікації коштують 65 тисяч гривень.

Теги:
#Газ #газові мережі #Перевірка #Обладнання