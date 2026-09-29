Українцям доведеться заплатити до 2000 грн за газ: за що саме нараховують нову суму
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Фахівці перевіряють обладнання, крани та газопроводи, а також шукають можливі несправності
Якщо не перевіряти газове обладнання в будинку чи квартирі — газ потенційно можуть відрізати. Затягне вартість такої перевірки від кількох сотень до кількох тисяч гривень, залежно від обладнання, протяжності газових труб тощо.
У Харкові, наприклад, є соціальний пакет за 435 грн. Туди входять змащення крана до газової плити, перевірка внутрішніх газопроводів, змащення кранів плити та налагодження доступу повітря. Це найдешевший варіант. За квартиру з газовою колонкою чи будинок з газовим опаленням доведеться викласти більше — до 2000 грн.
Ціна залежить від обслуговуючої компанії. Окрім "Газмереж" областей це можуть бути й приватні підрядники. Однак важливо, щоб був договір на проведення робіт, в якому має бути дата. Його можуть перевіряти. Важливо, аби в ньому було вказано, які саме роботи проведені
Що зазвичай входить в обслуговування газових приладів:
- перевірка всього обладнання на витік газу,
- чищення від нагару,
- змащення та перевірка справності кранів,
- налаштування режиму роботи,
- виявлення несправностей.
Як часто потрібно проводити перевірку газового обладнання
Здебільшого перевірка газового обладнання має проводитись раз на рік. Однак в договорі можуть бути прописані інші терміни. В Кременчуці зокрема, такі умови походження техобслуговування:
- газова плита — 1 раз на три роки,
- газова колонка — 1 раз на рік,
- опалювальний прилад — 1 раз на рік.
Чи завжди відрізають газ, якщо немає ТО
Відрізати оселю від газопостачання — найжорсткіше рішення, якого стараються уникати, особливо за час дії воєнного стану. Водночас такий варіант можливий. Також підприємство має перевіряти і загалом внутрішньобудинкові системи. За це українці сплачують в окремій квитанції. Така перевірка також може виявити несправності чи фахівці не матимуть доступу до обладнання. В такому випадку подачу газу можуть тимчасово припинити. Це стосується газових мереж багатоквартирного будинку — тариф розраховується індивідуально для кожної будівлі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що підключити приватний будинок до газу у 2026 році може виявитися відчутно дорого. Коли відстань до магістральної труби перевищує нормативи, сума витрат сягає понад 300 тисяч гривень. За даними аналізу вартості підключення, лише зовнішнє приєднання обійдеться у 138 тисяч гривень, тоді як внутрішні комунікації коштують 65 тисяч гривень.