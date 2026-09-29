Українцям доведеться заплатити до 2000 грн за газ: за що саме нараховують нову суму

Фахівці перевіряють обладнання, крани та газопроводи, а також шукають можливі несправності

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Якщо не перевіряти газове обладнання в будинку чи квартирі — газ потенційно можуть відрізати. Затягне вартість такої перевірки від кількох сотень до кількох тисяч гривень, залежно від обладнання, протяжності газових труб тощо.

У Харкові, наприклад, є соціальний пакет за 435 грн. Туди входять змащення крана до газової плити, перевірка внутрішніх газопроводів, змащення кранів плити та налагодження доступу повітря. Це найдешевший варіант. За квартиру з газовою колонкою чи будинок з газовим опаленням доведеться викласти більше — до 2000 грн.

Ціна залежить від обслуговуючої компанії. Окрім "Газмереж" областей це можуть бути й приватні підрядники. Однак важливо, щоб був договір на проведення робіт, в якому має бути дата. Його можуть перевіряти. Важливо, аби в ньому було вказано, які саме роботи проведені

Що зазвичай входить в обслуговування газових приладів:

перевірка всього обладнання на витік газу,

чищення від нагару,

змащення та перевірка справності кранів,

налаштування режиму роботи,

виявлення несправностей.

Як часто потрібно проводити перевірку газового обладнання

Здебільшого перевірка газового обладнання має проводитись раз на рік. Однак в договорі можуть бути прописані інші терміни. В Кременчуці зокрема, такі умови походження техобслуговування:

газова плита — 1 раз на три роки,

газова колонка — 1 раз на рік,

опалювальний прилад — 1 раз на рік.

Чи завжди відрізають газ, якщо немає ТО

Відрізати оселю від газопостачання — найжорсткіше рішення, якого стараються уникати, особливо за час дії воєнного стану. Водночас такий варіант можливий. Також підприємство має перевіряти і загалом внутрішньобудинкові системи. За це українці сплачують в окремій квитанції. Така перевірка також може виявити несправності чи фахівці не матимуть доступу до обладнання. В такому випадку подачу газу можуть тимчасово припинити. Це стосується газових мереж багатоквартирного будинку — тариф розраховується індивідуально для кожної будівлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підключити приватний будинок до газу у 2026 році може виявитися відчутно дорого. Коли відстань до магістральної труби перевищує нормативи, сума витрат сягає понад 300 тисяч гривень. За даними аналізу вартості підключення, лише зовнішнє приєднання обійдеться у 138 тисяч гривень, тоді як внутрішні комунікації коштують 65 тисяч гривень.