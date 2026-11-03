Українцям приходить "третя платіжка" за газ: за що доводиться платити і коли чекати перевірку

Техобслуговування будинкових мереж оплачують окремо, а виявлені порушення можуть призвести до відключення квартир

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Мешканці багатоквартирних будинків в Україні окремо оплачують обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей рахунок називають "третьою платіжкою". Перевірки проводять із 2024 року, поступово охоплюючи багатоповерхівки. Газовики оглядають мережі й заходять до квартир. Якщо знайдуть порушення, газопостачання можуть припинити.

Детально читайте в статті "Телеграфа": Газ за хабар: як працівники "Нафтогазу" можуть заробляти на перевірках, штрафах і підключеннях

Графіки технічного обслуговування будинків публікують на сайтах "Газмереж". У 2026 році в Київській області планують перевірити 3019 багатоповерхівок.

За що виставляють окремий рахунок

"Третя платіжка" – це окремий рахунок за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Він надходить окремо від рахунків за спожитий газ і його доставку. Роботи виконує ТОВ "Газорозподільні мережі України" – "Газмережі", що входить до групи "Нафтогаз".

Під час технічного обслуговування працівники оглядають труби, з’єднання, крани, вентиляцію та димоходи. Перевіряють спільні мережі, обладнання у квартирах і умови його використання.

Як часто приходять газовики та де знайти результати

Технічне обслуговування проводять раз на три — п'ять років, залежно від віку будинку. У багатоповерхівках віком до 25 років перевірки мають відбуватися кожні п’ять років. Графіки складають окремо для кожного будинку.

За результатами обстежень публікують акти. Серед поширених рекомендацій – пофарбувати газову трубу на вулиці. На це мешканцям дають кілька місяців. Порушення, виявлені всередині квартир, до публічних актів не вносять.

Вартість послуги не фіксована, вона розраховується залежно від стану труб в будинку та кількості жителів. Сума може варіюватися від 100 до 1000 гривень.

Через які порушення відключають газ

Газопостачання можуть припинити через несправну вентиляцію, самовільне підключення обладнання або перепланування квартири. Щоб відновити подачу газу, власник має усунути порушення. Іноді для цього доводиться переробляти ремонт.

Що може статися під час перевірки лічильника

Якщо працівники помітять пошкоджені пломби або ознаки втручання в роботу лічильника, вони мають скласти акт про порушення. Після розгляду справи споживачу можуть донарахувати вартість необлікованого газу – обсягів, які він теоретично міг використати, поки прилад не працював належним чином.

Загроза великих донарахувань фігурує і в кримінальних провадженнях щодо можливого вимагання грошей. За версією слідства, 6 жовтня 2026 року двоє працівників "Газмереж" під час перевірки лічильника на Київщині пригрозили власниці будинку донарахуванням 500 тис. грн та відключенням газу. За 3 тис. доларів вони нібито запропонували не складати акт і не припиняти постачання.

Раніше "Телеграф" розповідав про тарифи на світло та газ з 1 листопада. В кого з українців зросте платіжка.