Квартиру могут отключить от газа: какая роковая ошибка при ремонте будет стоить денег
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Планирование застройщика вызвало немало проблем у жильцов квартир такого типа
В Киевской области как минимум четыре квартиры-студии отключили от газа: согласно действующим правилам, спальное место нельзя обустраивать в одном помещении с газовыми приборами. Чтобы восстановить газоснабжение, владельцам нужно перестроить квартиры и сделать новый ремонт.
О таком случае жительница Киевской области София рассказала "Телеграфу". По ее словам, в квартирах с одинаковой планировкой в одном доме владельцы столкнулись с разными последствиями.
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Почему планировка студии стала причиной отключения
"У нас в доме отключили от газа четыре квартиры. Во всех случаях это были однокомнатные студии. При том, что такую планировку сделал застройщик, и это, мол, нарушение правил. Строить стену сейчас – это просто переделывать кучу всего. Студий у нас как минимум 18, а газ отключили всего в четырех", – рассказала жительница Киевской области София.
Такое правило действительно существует, и теперь, чтобы восстановить подачу газа, владельцам нужно перестроить квартиру и сделать новый ремонт. То, что застройщик передал студии именно в таком виде, не защитило жильцов от отключения.
Что проверяют газовщики и откуда возникает риск взяток
С 2024 года проводят обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этим занимаются "Газмережі", входящие в группу "Нафтогаз". Жильцы платят за услугу отдельно от газа и его поставки – это так называемая третья платежка.
Во время обслуживания специалисты проверяют трубы, соединения, краны, вентиляцию и дымоходы, а также заходят в квартиры. Газ могут отключить из-за
- неисправной вентиляции
- самовольного подключения оборудования
- перепланировки
Результаты проверок внутри квартир часто не вносят в публичные акты, а фиксация нарушения зависит от сотрудника, проводящего осмотр.
Именно на этом этапе и возникает риск коррупции – потребители, которым грозит длительное отключение газа, могут быть более уязвимы к вымогательству денег за "неофициальное" решение проблемы.
Собеседница "Телеграфа" рассказала, что ей известно о случаях, когда в другом жилом комплексе искали такой способ избежать последствий проверки. Отметим, повторное подключение к газоснабжению – отдельная проблема.
Как сообщал "Телеграф", во время осмотра, который проводится с разной периодичностью, специалисты проверяют газовое оборудование, краны и газопроводы и ищут неисправности. Если не проверять оборудование и не пускать представителей "Газмереж", газ в доме или квартире могут отключить.