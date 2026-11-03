Квартиру могут отключить от газа: какая роковая ошибка при ремонте будет стоить денег

Планирование застройщика вызвало немало проблем у жильцов квартир такого типа

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В Киевской области как минимум четыре квартиры-студии отключили от газа: согласно действующим правилам, спальное место нельзя обустраивать в одном помещении с газовыми приборами. Чтобы восстановить газоснабжение, владельцам нужно перестроить квартиры и сделать новый ремонт.

О таком случае жительница Киевской области София рассказала "Телеграфу". По ее словам, в квартирах с одинаковой планировкой в одном доме владельцы столкнулись с разными последствиями.

Подробнее читайте по ссылке: Газ за взятку: как сотрудники "Нафтогазу" могут зарабатывать на проверках, штрафах и подключениях

Почему планировка студии стала причиной отключения

"У нас в доме отключили от газа четыре квартиры. Во всех случаях это были однокомнатные студии. При том, что такую планировку сделал застройщик, и это, мол, нарушение правил. Строить стену сейчас – это просто переделывать кучу всего. Студий у нас как минимум 18, а газ отключили всего в четырех", – рассказала жительница Киевской области София.

Такое правило действительно существует, и теперь, чтобы восстановить подачу газа, владельцам нужно перестроить квартиру и сделать новый ремонт. То, что застройщик передал студии именно в таком виде, не защитило жильцов от отключения.

Что проверяют газовщики и откуда возникает риск взяток

С 2024 года проводят обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этим занимаются "Газмережі", входящие в группу "Нафтогаз". Жильцы платят за услугу отдельно от газа и его поставки – это так называемая третья платежка.

Во время обслуживания специалисты проверяют трубы, соединения, краны, вентиляцию и дымоходы, а также заходят в квартиры. Газ могут отключить из-за

неисправной вентиляции

самовольного подключения оборудования

перепланировки

Результаты проверок внутри квартир часто не вносят в публичные акты, а фиксация нарушения зависит от сотрудника, проводящего осмотр.

Именно на этом этапе и возникает риск коррупции – потребители, которым грозит длительное отключение газа, могут быть более уязвимы к вымогательству денег за "неофициальное" решение проблемы.

Собеседница "Телеграфа" рассказала, что ей известно о случаях, когда в другом жилом комплексе искали такой способ избежать последствий проверки. Отметим, повторное подключение к газоснабжению – отдельная проблема.

Как сообщал "Телеграф", во время осмотра, который проводится с разной периодичностью, специалисты проверяют газовое оборудование, краны и газопроводы и ищут неисправности. Если не проверять оборудование и не пускать представителей "Газмереж", газ в доме или квартире могут отключить.