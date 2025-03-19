За борги можна залишитись без газу та "попасти" на гроші

Борги за газ: коли можуть відключити постачання та що робити

Комунальні борги можуть накопичуватися та привести до суттєвих грошових втрат. Але цьому може передувати відключення послуги, наприклад — відріжуть газ.

Як зазначає "Газправда", газ можуть відключити навіть за невеликий борг. Важлива навіть не сума заборгованості, а прострочення платежу та ігнорування попереджень. Нагадаємо, про від'єднання послуги попереджати мають за 30 днів.

Платити потрібно вчасно

Платіжок по газу в українців дві. Як не дивно, в них різні терміни сплати:

за розподіл газу – до 20 числа поточного місяця.

за постачання в умовах базової річної пропозиції – до 25 числа наступного місяця.

Якщо борг не закрито за 10 днів після строку, постачальник може розпочати процедуру відключення. Відновлення газопостачання можливе лише після повного погашення боргу. На боржника також лягають витрати на відключення та підключення.

Борг = втрата субсидії

Якщо прострочена заборгованість перевищує 680 грн і триває понад 3 місяці, субсидія не призначається.

Що робити, якщо немає грошей?

Газопостачальники зазвичай хочуть вирішити ситуацію в досудовому порядку. Можна укласти договір реструктуризації, але при цьому потрібно оплачувати і поточні рахунки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при укладанні договору реструктуризації враховуються доходи. Поточний платіж та частина боргу не мають разом перевищувати певний поріг.