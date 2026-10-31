Фальшивки на касі: співробітник "АТБ" розсекретив, як касири перевіряють великі купюри без детекторів

На справжніх гривнях є низка захисних елементів

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Досвідчені касири "АТБ" можуть помітити підозрілу купюру ще до перевірки ультрафіолетом. Щодня працюючи з готівкою, вони впізнають незвичні банкноти на вигляд і на дотик.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, на кожній касі є ультрафіолетовий детектор для перевірки купюр, однак касири й без того здатні розпізнати фальшиві гроші.

Касири звертають увагу на дві ознаки: вигляд банкноти та відчуття, коли тримаєш її в руках. Досвід роботи зі справжніми грошима допомагає швидко помічати відмінності, які викликають підозру. Щоб переконатися, чи справжня купюра, її перевіряють за допомогою ультрафіолетового детектора на касі.

Чим відрізняються оригінальні гроші від підробок

Справжні гривневі банкноти мають захисні елементи. Деякі видно проти світла, інші можна відчути пальцями або помітити, нахиляючи купюру.

Захисні елементи гривні. Фото: super-money-counters

Спеціальне обладнання для такої перевірки не потрібне. Достатньо звернути увагу на водяні знаки, суміщення малюнка, рельєфність друку та зміни зображення на захисній стрічці.

Проти світла:

Видно водяні знаки (портрет і номінал). Крім того, складається наскрізний малюнок (без розривів і зсувів).

На дотик:

Папір відрізняється від звичайного. Відчувається рельєфність друку на лицьовому боці, зокрема в нижньому лівому куті.

При нахилі:

На захисній стрічці помітний кінетичний ефект (зміна кольорів і напрямку руху). А також є приховане (латентне) зображення номіналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому каси в "АТБ" зависають, а звичайним касирам заборонено скасовувати операції.