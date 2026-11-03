Прибежали в "АТБ", а акционный товар закончился? Лайфхак, как купить его со скидкой

Найти в каком "АТБ" в наличии конкретная позиция помогут приложение или сайт сети

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Акции "АТБ" очень популярны, и товары с самыми выгодными скидками быстро разбирают. Однако есть способ, который поможет все же купить желаемое по сниженной цене.

"Телеграф" рассказывает, что делать, если вы пришли в "АТБ" за акционным товаром и обнаружили, что его уже нет в супермаркете. В этом случае его стоит поискать в других "АТБ" вашего города, но бегать от магазина к магазину нет нужды.

Все проще, если желаемого товара нет в конкретном супермаркете, найдите его в приложении или на сайте "АТБ". Далее следует выбрать поиск в других магазинах. Приложение или сайт покажет вам, в каких супермаркетах "АТБ" вашего города есть то, что вы ищете.

Есть ли в "АТБ" тайные лимиты на акционные товары

Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", у сети нет даже негласных лимитов на покупку акционных товаров в одни руки. Однако действуют открытые технические ограничения: система может не позволить пробить большее количество акционных товаров по специальной цене. По его словам, кассиру не нужно ничего дополнительно делать, чтобы остановить продажу сверх установленного лимита.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему акции в "АТБ" не всегда помогают сэкономить. На что нужно обращать внимание. Даже большая скидка может обернуться лишними затратами.