Акції в "АТБ" не завжди допомагають заощадити: на що насправді потрібно звертати увагу

Вага упаковки, кількість та реальна потреба не мають випадати з уваги

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Акційна ціна в "АТБ" не завжди означає найменші витрати. Вигода залежить від ваги упаковки, цін на аналоги й того, чи потрібен вам товар.

"Телеграф" розповідає, на що звернути увагу під час покупок в "АТБ", щоб дійсно зменшити розходи. Навіть велика знижка насправді може обернутися зайвими витратами.

Акція – завжди дешевше?

Низька ціна упаковки одразу впадає в око, але для порівняння важлива її вага. Наприклад, 500 г крупи за 35 гривень коштують дорожче в перерахунку на кілограм, ніж 800 г за 45 гривень. У першому випадку кілограм коштує 70 гривень, у другому – 56,25 гривні.

Цей підхід працює з крупами, макаронами, кавою, печивом і побутовою хімією. Спершу подивіться на вагу чи об’єм, а тоді порахуйте ціну однакової кількості товару. За більшу упаковку доведеться більше заплатити на касі, але сам продукт у ній може коштувати дешевше.

Порівнюйте й товари різних виробників. Наприклад, кава знайомого вам бренду коштує за акцією 280 гривень, а схожа за типом і вагою кава іншого виробника – 250 гривень без знижки. Акційний цінник не означає, що це найдешевший варіант на полиці.

Товар зі знижкою дійсно вам потрібний?

Знижка 30%, 40% чи 50% може спонукати тут же покласти товар у кошик. Пропозиція здається надто вигідною, щоб пройти повз, хоча до походу в магазин ви не збиралися його купувати. У такій ситуації потрібно поставити собі запитання – чи дійсно мені потрібний цей товар.

Якщо печиво подешевшало зі 100 до 60 гривень, ви заощадите 40 гривень – але лише якщо й так планували його купити. Якщо печива у списку не було, ви просто додатково витратили 60 гривень. Перед покупкою запитайте себе, чи взяли б ви цей товар за повною ціною.

Строк придатності та витрати на одне використання

Молочні продукти, готові страви та інші товари з коротким строком зберігання можуть дешевшати перед кінцевою датою споживання. Така пропозиція підійде, наприклад, якщо ви плануєте з’їсти йогурт сьогодні або завтра. Купуючи кілька упаковок про запас, подумайте, чи встигнете використати їх усі.

Водночас для побутової хімії має значення дозування. У двох пляшках однакового об’єму можуть бути засоби різної концентрації: одного потрібно багато, іншого – зовсім трохи. Тож дешевший літр не завжди означає менші витрати на прибирання. Ціна упаковки – лише частина інформації. Щоб оцінити вигоду, з’ясуйте, на скільки разів вистачить її вмісту і чи підходить вам сам засіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що моторошна прикраса з "АТБ" підкорює українців. Як виглядає та скільки коштує.